Elecciones 2025: Máximo Kirchner votó y fue crítico con el acuerdo entre Milei y Trump

Las declaraciones de Máximo Kirchner se produjeron en un contexto de alta expectativa política, marcado por las Elecciones legislativas que se celebran este domingo 26 de octubre en todo el territorio nacional. En esta oportunidad, los ciudadanos argentinos concurren a las urnas para renovar la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado.