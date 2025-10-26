Secciones
Política

Elecciones 2025: Máximo Kirchner votó y fue crítico con el acuerdo entre Milei y Trump

El hijo de Cristina Fernández aseguró “a nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro”.

Hace 1 Hs

El diputado nacional Máximo Kirchner votó esta mañana en la provincia de Buenos Aires y, al salir del establecimiento, hizo referencia a los recientes comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre la situación política argentina. El referente del Frente de Todos calificó el gesto como “inapropiado” y sostuvo que el país debe mantener su autonomía en medio del proceso electoral.

“A nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro”, expresó Kirchner, al ser consultado por la prensa tras sufragar. El legislador consideró que las declaraciones del mandatario norteamericano constituyen una intromisión externa que no contribuye al desarrollo de una jornada democrática transparente.

En esa línea, remarcó: “Los argentinos tenemos derecho a decidir nuestro destino sin presiones ni opiniones externas”. Para el diputado, el proceso electoral debe desarrollarse con independencia y respeto por la soberanía popular. “Lo que se juega hoy no solo es un cambio de gobierno, sino el futuro de nuestro país. Hay que dejar que la gente elija libremente, sin interferencias”, concluyó.

Las declaraciones de Máximo Kirchner se produjeron en un contexto de alta expectativa política, marcado por las Elecciones legislativas que se celebran este domingo 26 de octubre en todo el territorio nacional. En esta oportunidad, los ciudadanos argentinos concurren a las urnas para renovar la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado.

Uno de los aspectos más destacados de esta jornada es la implementación del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), utilizado por primera vez a nivel nacional. Este mecanismo fue incorporado a partir de la reforma del Código Electoral, aprobada en 2024 mediante la Ley 27.781, con el objetivo de modernizar y transparentar el proceso de votación.

A diferencia del sistema tradicional, donde cada partido distribuía sus propias boletas, la Boleta Única reúne todas las listas y categorías en una sola hoja. Cada votante recibe la boleta firmada por la autoridad de mesa y una lapicera negra para marcar con una tilde o cruz la opción de su preferencia dentro de un recuadro blanco.

