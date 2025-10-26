Elecciones 2025: el Registro Civil abre este domingo hasta las 17 para la entrega de DNI

El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tucumán permanecerá abierto hasta las 17 este domingo 26 de octubre, exclusivamente para la entrega de documentos nacionales de identidad (DNI), según informaron en el Gobierno. La atención es por orden de llegada y el trámite es personal, sin excepciones, durante la jornada de las elecciones 2025.