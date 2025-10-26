Elecciones 2025: el Registro Civil abre este domingo hasta las 17 para la entrega de DNI

El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tucumán permanecerá abierto hasta las 17 este domingo 26 de octubre, exclusivamente para la entrega de documentos nacionales de identidad (DNI), según informaron en el Gobierno. La atención es por orden de llegada y el trámite es personal, sin excepciones, durante la jornada de las elecciones 2025.
Las personas que se acerquen deberán presentar la constancia del trámite, ya sea en formato digital o impreso, emitida al momento de gestionar el documento.
El DNI común se entrega dentro de los 30 días posteriores al trámite, directamente en el domicilio del solicitante. En el caso del trámite exprés, el plazo es de cinco días hábiles. Si el documento no llega dentro de esos plazos, el ciudadano puede retirarlo personalmente en la delegación donde realizó el trámite.
Para consultar el estado del DNI y conocer el lugar de retiro, se puede ingresar a https://mitramite.renaper.gob.ar/.
Dudas sobre el DNI y el voto
- ¿Se puede votar con el DNI vencido?
Sí. El DNI vencido es válido para votar, ya que su función en el acto electoral es acreditar la identidad del votante.
- ¿Con qué DNI puedo votar?
El ciudadano debe presentarse con el documento que figura en el padrón electoral o con un ejemplar posterior.