Elecciones 2025: mirá cómo fue el chat de los periodistas de LA GACETA durante la jornada electoral

Terminó la jornada electoral. Las urnas ya hablaron, los argentinos dieron su veredicto y aún resta que avance el escrutinio provisorio de Alberdi para poner el punto final a los comicios. Por lo tanto, cerramos este chat, que estuvo abierto con el objetivo de mantener un diálogo a lo largo de todo el día. Hasta el próximo encuentro.
El referente de La Libertad Avanza en Alberdi, Pablo Nughes, quien había declinado su candidatura días atrás, lanzó críticas contra el partido en Tucumán. “Por supuesto, uno buscaba ganar, pero igualmente fue una excelente elección. Es la primera vez que se une la oposición de Alberdi, a pesar de que LLA no me dio el apoyo que esperaba. Todavía falta, pero parece que el oficialismo gana la intendencia”, apuntó.
Según datos extraoficiales, el partido libertario no alcanzó el número de votos necesario para acceder al Concejo Deliberante.
El contraste se nota en el búnker de Díaz Augier: no hay festejos y todos están muy atentos a las planillas de los fiscales que continúan llegando.
En el búnker de Romano ya festejan el triunfo. “Se siente, se siente, Bruno intendente”. Solo falta el candidato.
La reelección ya no es prioridad. Jaldo dice que lo importante ahora es la gestión, pensar en cómo continúa. “Descartamos cualquier candidatura hacia 2027. No lo permitiremos dentro del espacio”, enfatizó.
Jaldo agradeció a Manzur y a Acevedo, pero no mencionó a Rossana Chahla, que está parada en segunda fila. En la Capital, el peronismo pierde por tres puntos frente a La Libertad Avanza.
Las encuestas que encargó el oficialismo no arrojaron el resultado esperado. Hay mucha evaluación interna en el Gobierno tras la sorpresiva performance libertaria y la paupérrima elección del radicalismo, que perdió la banca.
- Matías pregunta.
- ¿Por qué no fue 3 a 1?
- Jaldo responde:
- “El oficialismo ganó por 15 puntos de diferencia al segundo. Retuvimos las dos bancas, es un logro importante. A la tijera la puedo guardar por dos años. Hay que respetar la voluntad del pueblo”, acotó.
Incomodidad en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Se unieron el agua y el aceite durante la conferencia en la que también hablaron Manzur y Acevedo.
Triunfo contundente en el resultado, aunque por debajo de las expectativas oficialistas. Jaldo habló de una diferencia de 15 puntos respecto de LLA. Se repartieron dos bancas por frente.
“Es para Bussi, que lo mirá por TV”, es uno de los cánticos que se escuchan en la sede de LLA. Mucha euforia por parte de los jóvenes militantes.
Fuegos artificiales en el búnker de Bruno Romano. Aplausos y clima de celebración. Solo falta el candidato: aquí están sus dirigentes y familiares.
Euforia total de militantes de LLA en el búnker.
Un festejo que no fue. En la primera imagen, registrada a las 20.28, antes de la difusión de los resultados, se ve una concentración de militantes que se acercaron a festejar un eventual triunfo peronista en la plaza Independencia. En la segunda, tomada a las 21.43, cuando el justicialismo ya sabe que obtendrá la misma cantidad de diputados que La Libertad Avanza, la plaza luce casi vacía.
Un dato importante: Tucumán fue el distrito con mayor participación porcentual, con casi el 79,5%. La participación media a nivel nacional fue de casi el 68%.
¿Vuelve “Jaldei”, como se le llamaba al gobernador Osvaldo Jaldo cuando mostraba más cercanía con las políticas del Gobierno nacional?
Jaldo escuchó la conferencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las encuestas oficiales no anticipaban tanta cercanía de LLA en la disputa por las bancas. Dos bancas retenidas y “medio millón” de dudas en el oficialismo.
Demasiada demora en la salida del gobernador para hablar sobre la performance de Tucumán Primero en este domingo electoral.
“Tira piedras, tira, tira piedras”, cantan los militantes de LLA en un salón donde festejan los resultados a puertas cerradas. No se permite el acceso a la prensa.
El candidato a intendente del Frente Cambia Alberdi, Luis María Díaz Augier, aseguró que existe un escenario de polarización en el municipio. “Todavía no tenemos una tendencia, pero estamos recibiendo algunos informes extraoficiales y la elección es muy reñida. Seguimos esperando los resultados con esperanza, porque hay muchos vecinos que decidieron apostar a un cambio”, señaló.
En Unidos por Tucumán, los presentes se acercan a Roberto Sánchez, lo abrazan y siguen atentamente los resultados desde sus celulares. Por ahora, ninguno de los candidatos quiere hacer declaraciones.
Se reciben con euforia en LLA, los primeros datos brindados por el ministro Guillermo Francos.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, dijo que el Frente Tucumán Primero, es decir, el peronismo tucumano, obtuvo dos bancas. De ser así, el PJ se quedaría con dos bancas y LLA con las otras dos en Tucumán.
Aplausos y ovación en un salón a puertas cerradas, lleno de dirigentes y militantes de LLA.
En una cena junto a su familia, Roberto Sánchez espera los resultados en el búnker. También lo acompañan los legisladores José Cano, Walter Berarducci y Claudio Viña.
En Unidos por Tucumán, los candidatos prefieren ser cautos y no adelantarse a los resultados. “Esperamos los resultados a nivel provincial, pero desde Alberdi nos dicen que los votos están siendo parejos”, comentó a LA GACETA el candidato José María Canelada.
Llegan los fiscales generales con los sobres y las planillas de las casi 4.000 mesas dispuestas en toda la provincia. Se percibe un buen clima dentro de la ansiedad que se respira en el ambiente. Muy polarizada la elección con el oficialismo. ¿Se festejará en plural?
En el búnker de Unidos por Tucumán, el candidato Roberto Sánchez indicó que sigue de cerca los resultados de Alberdi. “Confiamos. Hicimos una buena elección”, señaló.
El búnker oficialista finalmente se traslada a una de las sedes de Bruno Romano. Hay clima de algarabía y celebración. Llegó el padre del candidato con una amplia sonrisa. Aquí están a la espera del protagonista.
Crecen las expectativas en LLA ante los primeros resultados. Subieron el volumen del televisor para escuchar el inminente mensaje del Presidente.
Roberto Sánchez, desde su búnker en un hotel frente a plaza Independencia, declaró: “Esperamos los resultados. Hicimos un trabajo importante durante este tiempo e hicimos docencia enseñando a votar con la BUP. La alta participación en Tucumán, en parte, se debe a que el oficialismo ha movilizado mucho en las 93 comunas y en los municipios. El oficialismo hace uso y abuso de eso. La Justicia debe actuar de oficio”.
Desfilan fiscales de LLA por el búnker, trayendo las planillas de las mesas de toda la provincia. Los candidatos informaron que hablarán con la prensa después de las 21.
Guillermo Norry, interventor de Alberdi, dijo a LA GACETA que los comicios se desarrollaron con normalidad. No aventuró resultados, pero estimó la participación en más del 80%.
Llegan fiscales partidarios a la Municipalidad de Alberdi. Traen datos nacionales y provinciales. Hay optimismo en el peronismo, que postula a Bruno Romano en el intervenido municipio del sur tucumano.
El candidato Federico Pelli recorre el búnker chequeando datos. Hay mucha tranquilidad en el lugar hasta el momento, pero también se percibe una gran confianza.
La prensa de Casa de Gobierno informó que ningún funcionario hablará con los periodistas hasta que lo haga el gobernador Osvaldo Jaldo, una vez que se conozcan los resultados. En otras elecciones, ministros, dirigentes y punteros solían caminar por el Salón Blanco y estaban dispuestos a dar entrevistas. Ahora está vacío.
En el búnker del Frente Cambia Alberdi, que encabeza Luis María Díaz Augier, están a la espera de los primeros resultados, expectantes. Acompañan en la sede radical el diputado nacional Mariano Campero y los legisladores Manuel Courel y Agustín Romano Norri.
Acaba de ingresar Osvaldo Jaldo a su despacho. “No se puede sacar fotos ni grabar videos”, advirtió un policía que impidió el acceso a las imágenes.
Todo se mantiene sumamente tranquilo en el búnker de LLA. La candidata Soledad Molinuevo y el apoderado del partido, Matías Sabaté, son de las pocas caras visibles por ahora. Hay más prensa que dirigentes en el hall.
La sede municipal de Juan B. Alberdi hará las veces de búnker de la lista oficial que encabeza el peronista Bruno Romano. Hay algunos policías y unos pocos militantes, ya que aún falta para conocer los primeros números.
Este es el atril desde donde hablará el gobernador y primer candidato a diputado por Tucumán Primero. A un lado, la pantalla donde se difundirán los resultados.
De a poco, funcionarios del gabinete de Jaldo van poblando el antedespacho gubernamental. No se permite el acceso a la zona de la puerta principal del Salón Blanco. Se espera la llegada del gobernador.
Más que patriotas, Matías Auad, tal vez los más responsables. De todos modos, creo que no se puede separar ese 89% de la movilización que orquestaron los dirigentes políticos, en buena medida del peronismo. En muchas escuelas hoy se vieron autos con los que se acarrearon votantes. Es decir, el aparato clientelar funcionó en Tucumán.
La participación electoral en Tucumán asciende al 89%, según un nuevo reporte de la Secretaría Electoral Nacional. Son 23 puntos más que el promedio del país. ¿Somos los más patriotas?
Otro dato de color en el oficialismo: una banda de covers ensaya en el primer piso del Palacio, en 25 de Mayo y San Martín. La batería retumba en todo el edificio y, ahora, el ensayo deriva en una balada de rock nacional.
Un dato curioso en el Palacio de Gobierno tucumano: vallas internas en los accesos y restricciones por doquier. Según explican, es para una mejor organización; otros, en cambio, sostienen que la decisión se tomó para evitar colmar el Salón Blanco.
Buenas tardes. Creo que es muy importante el dato de la cantidad de sufragantes. Si bien a nivel local alcanzó el 86% del padrón, en todo el país fue del 66%, la más baja de las últimas cuatro elecciones de medio término. Mucha apatía a nivel nacional.
Sorpresivamente, la Secretaría Electoral acaba de informar que hubo una participación del 86% en 420 mesas relevadas. No precisó a qué secciones corresponden dichas mesas.
Este es el pasillo del primer piso de la Casa de Gobierno: aroma a "mila" y a preparativos, en la espera del resultado electoral.
En el Colegio Bartolomé Mitre, efectivos de la Policía Federal y de la Policía de Tucumán cerraron las puertas del establecimiento a las 18. Minutos después, algunos ciudadanos intentaron ingresar para emitir su voto, pero se les impidió el acceso. “Al no haber filas en las mesas, el personal del Correo Argentino ya ingresó para iniciar el recuento de votos”, explicaron. Las personas que no pudieron sufragar expresaron su malestar por posibles inconvenientes al realizar trámites futuros.
Ante esta situación, los efectivos recomendaron a los electores hacer la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana.
A nivel nacional, la atención está puesta en la provincia de Buenos Aires. Allí, el peronismo sostiene que “gana por mucho”. La Libertad Avanza, en cambio, manifiesta que se lleva el triunfo nacional con la suma de los votos que obtuvieron sus listas en el resto del país. Por el momento, son solo trascendidos.
La Secretaría Electoral Nacional informa que, junto a la Fiscalía Federal N.º 1, recibió alrededor de 70 denuncias por presuntas irregularidades durante las elecciones en Tucumán. Entre ellas, se mencionan pagos a electores, entrega de bolsones y acarreo de votantes.
Fuentes del oficialismo indicaron que, según estimaciones, en el interior hubo una participación cercana al 80%. Incluso aseguran que, en las comunas, podría ser superior. También señalaron que, de acuerdo con los datos que manejan, en San Miguel de Tucumán la participación fue menor.
El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, destacó la celeridad que ofrece la Boleta Única de Papel. A partir de las 21 se comenzarán a conocer los datos del escrutinio provisorio (debe haber un mínimo del 30% por distrito para que se pueda mostrar información). Afirmó que, para las 23, se espera que el 85% de los datos esté cargado.
Lo que ustedes señalan, Martín Soto y Matías Argañaraz, es una buena noticia para Tucumán.
Gabriela Tobar, delegada de la Escuela Bartolomé Mitre, indicó que en ese establecimiento votó entre el 75 y el 80% del padrón. “Hay mesas de 350 electores y solo faltaron entre 40 y 60 personas. Votaron muchos adolescentes, y se notaba porque estaban nerviosos o porque sus padres les tomaban fotos al colocar el voto en la urna”.
Además, indicó que tuvieron que utilizar la urna móvil para que los adultos mayores con problemas de movilidad pudieran sufragar en el ingreso al establecimiento.
Buenas tardes. La Secretaría Electoral en Tucumán informó, casi sobre el cierre de los comicios, que la participación en la provincia rondaba el 70%, según un relevamiento realizado en más de 400 mesas (alrededor del 10% del total).
En la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi votó el 65% del padrón. La delegada Griselda Cajal señaló que el momento de mayor concurrencia fue alrededor de las 12, cuando más electores se acercaron a sufragar.
“Estamos conformes porque todo el proceso se desarrolló rápido y sin problemas con la BUP. Esperamos que, al momento del recuento de votos, sea lo mismo”, comentó.
Buenas tardes. A esta hora, la noticia es que la participación ciudadana es la más baja desde 1983: apenas supera el 66% en todo el país. Es cierto que en algunas provincias el porcentaje pudo haber sido mayor, pero no alcanza para elevar el promedio nacional.
En Juan Bautista Alberdi todavía hay largas filas de personas esperando para sufragar. La directora de la Escuela Normal Superior informó que las demoras se deben al doble sistema de votación: la BUP y las papeletas en el cuarto oscuro.
“Estoy hace 40 minutos haciendo fila para votar”, se quejó un vecino. Las puertas del establecimiento ya se cerraron.
Buenas tardes. Comienza la segunda etapa (y tal vez la más emocionante) de la jornada electoral. Para mantenernos conectados, reabrimos este canal de diálogo entre los periodistas de LA GACETA y nuestra audiencia. En este chat iremos contando lo que vamos conociendo sobre estas elecciones y retroalimentándonos (periodistas y lectores) con lo que cada uno pueda registrar. ¡Bienvenidos otra vez!
Lectores y colegas: hemos mantenido abierto este chat, en el que se intercambiaron miradas, situaciones e interpretaciones de lo que fue sucediendo en estas primeras horas de elección. Con la intención de producir un recambio desde la Redacción y de dar paso a la posibilidad de compartir la comida del domingo, cortamos el chat.
Volveremos a este diálogo cuando los comicios hayan cerrado y comiencen a abrirse las urnas para conocer el veredicto de los ciudadanos. Hasta entonces, gracias por compartir este espacio.
Con 164 mesas relevadas, la participación electoral en Tucumán ronda el 36% a esta altura de la jornada, según informó la Secretaría Electoral provincial.
Ayelén Sasmendi, de 32 años, fiscal de La Libertad Avanza en la Escuela Normal, cumple su tarea acompañada por su bebé de un mes. “Todo tranquilo, me vine preparada”, contó mientras sostenía a Genaro en brazos.
A nivel nacional, se informa que ya votó el 18% del padrón. Hasta el momento, la Secretaría Electoral no informó la participación en la provincia.
Buenos días. Recordemos que la provincia renovará cuatro bancas en la Cámara baja, correspondientes a los mandatos de Agustín Fernández y Elia Fernández (Bloque Independencia), Roberto Sánchez (UCR) y Paula Omodeo (CREO).
A nivel nacional, se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores en el Congreso de la Nación.
Paseo canino y deber cívico. En varias instituciones del centro, muchos aprovecharon para ir a votar acompañados por sus mascotas.
En los colegios Sagrado Corazón, Santa Catalina, la Universidad Tecnológica Nacional y la escuela José Mármol se registró un aumento en el caudal de votantes después de las 10 de la mañana.
En barrio Norte ya votó el 20% del padrón de 4.000 electores, en la Escuela de Comercio N.º 1 (Sarmiento 387). Desde la institución informaron que la jornada transcurre con normalidad.
En las distintas escuelas recorridas por Villa 9 de Julio se observan autos, camionetas y hasta motos con carteles de diversos colores: violetas con letras y números; amarillos con la inscripción “CC”; o blancos que dicen “AA”. Algunos llevan la palabra “Fredy”, y otros directamente lucen stickers con escarapelas en los parabrisas.
El cartel más llamativo es el de un tapir, que aparece en varios vehículos.
La Secretaría Electoral advierte que los ciudadanos que vayan con la tarjeta de libreta celeste con la leyenda “No válido para votar” y sin especificación de ejemplar sí pueden votar.
Un poco de color en una fila de votantes en la escuela Justiniano Frías, donde “Mila” aguarda junto a su dueño.
El senador Juan Manzur también votó.
En Juan Bautista Alberdi, en la Escuela de Comercio, mesa 2207, hay quejas de los vecinos por la organización. Del lado izquierdo, una fila de votantes para la elección municipal; del lado derecho, quienes ya votaron para intendente y concejal aguardan para usar la BUP. En el medio, más de diez fiscales municipales junto a los cinco nacionales.
“Es doble pérdida de tiempo. Si se organizan así, no va a llegar a votar toda la gente que está afuera hasta las seis de la tarde”, se quejó una vecina alberdiana.
Comenzaron a aparecer los reportes sobre la movilización intensa de los dirigentes en distintos puntos de la provincia. En la capital, Alderetes y Banda del Río Salí pagan entre $10.000 y $15.000 por viaje a cada auto con chofer. En otras zonas, como Villa Carmela, el pago es por vehículo y ronda los $50.000.
La tarea paga de la maquinaria electoral también abarca a los “movilizadores”: deben llevar a votar un promedio de 20 personas cada uno, y por esa labor se les paga alrededor de $40.000.
En concordancia con lo señalado por Luis María sobre la movilización de votantes, en la zona este de la provincia se observaron con frecuencia autos identificados con las siglas TNF y P.
En Camino del Perú al 1600 nos detuvimos en la escuela Justiniano Frías, donde, a esta hora, hay mucha gente emitiendo su voto. Las filas en cada mesa son más largas, por lo que el tiempo de espera es de varios minutos.
En la Escuela Técnica N.º 1 de Lastenia, fiscales de mesa tuvieron que explicarles a un grupo de electores el funcionamiento de la Boleta Única de Papel, ya que manifestaron algunas confusiones respecto del nuevo sistema de votación.
“Pese a que hubo bastante difusión sobre cómo emplear este mecanismo, notamos que muchas personas —especialmente adultos mayores— tenían dudas. Eso demoró la votación en algunas mesas, así que decidimos acercarnos a explicarles cómo utilizar la BUP”, indicó la fiscal general Karina Nieva.
Una motocicleta con un mapa de la provincia de Tucumán despierta la sospecha de acarreo de votantes en la escuela Justiniano Frías, ubicada sobre el Camino del Perú.
¡Buen día! En el Instituto San José de Calasanz, de Aguilares, se registra una importante concurrencia a esta hora, algo poco habitual, ya que en años anteriores la mayor afluencia solía darse al mediodía. Hay quejas por la lentitud con la que avanzan las filas, una situación previsible ante la implementación de un nuevo sistema, aunque la Boleta Única prometía justamente agilizar el proceso.
“Es un lío con la Boleta Única, la gente no sabe cómo hacer”, comentan en las filas.
Escuela de Comercio de Juan Bautista Alberdi. En todos los establecimientos se repite la misma imagen: una amplia convocatoria para la elección.
Desde AETAT informan que, durante las primeras horas de la mañana, el uso del transporte público fue tranquilo, con pocos usuarios viajando. “Las unidades están circulando con un promedio de 12 pasajeros sobre 32 asientos de capacidad”, mencionó Jorge Berreta, vicepresidente de la asociación que nuclea a los empresarios del transporte público.
En Juan Bautista Alberdi, la empresa de colectivos Escaba Bus puso a disposición alrededor de cinco coches para transportar a vecinos que llegan desde Marapa y La Calera. Aclaran que son independientes y que no fueron convocados por la Municipalidad ni por ningún partido político.
Los resultados oficiales de las elecciones nacionales se pueden seguir en esta página: https://resultados.elecciones.gob.ar/. Cargarán el escrutinio provisorio desde las 21.
Como estaba previsto, la movilización también se hizo presente en esta elección. Durante el primer turno hubo varios vehículos identificados con siglas, como este que se vio en la zona de Villa 9 de Julio.
La Secretaría Electoral Nacional confirma que, hasta ahora, no se registran denuncias por irregularidades en Tucumán. Sí informa que “faltaron muchas autoridades de mesa” e insta a estas personas a presentarse en las escuelas asignadas. Si esto no sucede, está previsto que la Policía se dirija a los domicilios de los ausentes para obligarlos a cumplir con su deber cívico.
En la escuela Reconquista, de Yerba Buena, chequeamos el dato que compartió Carolina Servetto sobre complicaciones al inicio de las votaciones. Nos indicaron que, efectivamente, arrancaron casi media hora más tarde, pero por una demora en la llegada del Correo Argentino con las boletas.
En esta escuela sí se pudo ver un posible acarreo, con autos identificados con un mapa amarillo de Tucumán.
Una ciudadana me envía esta foto y pregunta: “¿Acarreo de votantes?”. La imagen fue tomada a las 10, afuera de la Escuela Zenón Santillán, en Castelli esquina pasaje Unamuno (San Miguel de Tucumán). Estoy a la espera de que la Junta Electoral reporte si hubo irregularidades que puedan ser denunciadas al número de WhatsApp: 381-558-5043.
El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, votó temprano en el Colegio Nacional. El funcionario, que también preside La Libertad Avanza en Tucumán, está por emprender regreso a Buenos Aires para monitorear las elecciones, cuya logística está bajo la órbita de su ministerio.
“La logística y la apertura de mesas en todo el país se realizaron con normalidad”, le dijo a LA GACETA. También ponderó la facilidad y rapidez que ofrece el sistema de votación con la Boleta Única de Papel, y dijo que su implementación es un avance para el sistema electoral argentino.
De a poco comienza a verse movimiento en la Escuela Secundaria Barrio Los Pinos, en Yerba Buena. Por la lluvia —que complicó el acceso habitual— cambiaron la entrada de los votantes a la puerta del pasaje Néstor Kirchner. Pronto habilitarán el otro ingreso.
En esta escuela hay ocho mesas habilitadas que funcionan con tranquilidad, agilidad y sin filas por el momento. Se espera mayor afluencia alrededor del mediodía.
El gobernador ya emitió su voto. Fue en Trancas, acompañado por el intendente Antonio Moreno y el legislador Roberto Moreno.
A nivel nacional, el Gobierno ha puesto todas sus fichas en consolidar su espacio de poder dentro del Congreso. A nivel provincial, el Ejecutivo procura sustentar la gestión en base a su figura central.
En Juan Bautista Alberdi, el ex intendente y procesado por la Justicia Luis Armando Campos está empadronado en la mesa 2182 de la Escuela Normal Superior. Las autoridades de mesa informan que todavía no votó, aunque sí lo hizo su hermana, Teresa Campos.
¡Buen día! Pocas veces en la historia argentina un comicio de medio turno ha focalizado la atención de la política y de la economía, tanto interna como externamente a la Argentina.
Con respecto al dato que comenta Álvaro Medina sobre los sobres, en Yerba Buena conversé con dos jóvenes que votaban por tercera vez y me comentaron que “extrañaron los sobres”. Los adultos mayores, en cambio, se mostraron a favor de esta modificación.
En Banda del Río Salí notamos algunos autos destinados al acarreo de votantes. Hay vehículos que tienen carteles con siglas para identificarse, y otros directamente exhiben el nombre y la imagen de los postulantes. Algunos choferes comentaron que les ofrecieron alrededor de $75.000 a cambio de movilizar a grupos de electores.
Tal como mencionamos en este chat, la ausencia de sobres es otro de los detalles del nuevo sistema: el voto debe plegarse por la mitad antes de ser depositado en la urna.
Nuestra segunda parada es la escuela José Ignacio Thames, donde las votaciones se desarrollan con normalidad. Hay poca gente a esta hora de la mañana, por lo que la espera fuera de cada mesa es mínima.
A diferencia del Colegio San Patricio, donde los votantes llegaban solos en su mayoría, aquí se ven más familias: abuelos acompañados de sus nietos, padres con sus hijos y grupos de hermanos.
Un café para amenizar la espera en la escuela José Thames, de la ciudad de Yerba Buena.
Escuela Normal Florentino Ameghino, en Juan Bautista Alberdi.
Me cuentan que hubo algunas complicaciones en la Escuela Reconquista, en Yerba Buena, durante el arranque de la votación por falta de autoridades: solo dos mesas contaban con presidente y vocal. Finalmente, pudieron resolverlo.
Un dato: el diputado Mariano Campero fue uno de los primeros en sufragar con el nuevo sistema en esa escuela. “¡Vengo a ser el primero en votar!”, habría dicho a las autoridades de mesa.
En Alberdi se ven muchos vehículos —algunos con marcas rojas, otros con carteles blancos— y largas filas en las escuelas. Se vota temprano porque, debido a la doble votación, se espera que sea una jornada larga. Los vecinos alberdianos repiten la palabra cambio tanto como la de esperanza: aseguran que no se sienten representados por lo que se dice del municipio.
En el Colegio San Patricio hablamos con Mario Vázquez, de 85 años, quien llegó temprano a cumplir con su deber cívico. Su mesa estaba en el segundo piso, pero no aceptó que le bajaran la urna. “Subo yo”, contestó.
Mario consultó a las autoridades cómo era el nuevo sistema de votación y nos dijo que le pareció “sencillo y rápido”.
Poca gente a esta hora en la escuela Sarmiento. Se vota en menos de cinco minutos. Las autoridades de mesa explican a cada votante cómo utilizar la Boleta Única.
Votación en un aula del Colegio San Patricio, en la ciudad de Yerba Buena.
¡Buen día! Junto con Analía Jaramillo y Álvaro Medina estamos en la escuela Tiburcio Padilla, uno de los principales centros electorales de Banda del Río Salí. Las autoridades resaltaron la gran concurrencia de vecinos desde el inicio de los comicios. Se puede observar a votantes de todas las edades, entre ellos muchos adultos mayores y niños que acompañan a sus padres.
Votación en aula del Colegio San Patricio en la ciudad de Yerba Buena.
Una votante revisa el padrón en la entrada del Colegio San Patricio en Yerba Buena.
Fila de votantes en el Colegio San Patricio de Yerba Buena.
Una de las dudas que había entre los votantes era si la cabina de votación garantizaría el voto secreto. En la imagen enviada por Álvaro Medina se puede confirmar que sí: permite al ciudadano marcar su elección sin que esta sea visible para el resto de las personas en el aula.
Recordatorio: antes de salir del biombo, hay que doblar la boleta por la línea punteada para evitar que se vea el voto. Luego, a la urna.
Adiós al cuarto oscuro: ahora, dentro del aula, las autoridades de mesa arman la cabina que garantiza el voto secreto.
En Juan Bautista Alberdi. Por fuera, el biombo en el que se marca el voto en la BUP para la elección nacional; por dentro, un vistazo a las más de 20 papeletas partidarias de los comicios locales. No se nos permite ingresar al cuarto oscuro para tomar fotografías más definidas. En la escuela "29 de Agosto" hay 12 fiscales de mesa para los frentes electorales municipales y ninguno para los nacionales.
Buen día para todos. Esta imagen, captada por Álvaro Medina, refleja una de las principales diferencias con las que se encontrarán los votantes hoy, a partir de la implementación de la Boleta Única de Papel. Según la Cámara Nacional Electoral, ya no hay “cuarto oscuro”, sino “cabinas de votación”, que, como se ve en la foto, se instalan dentro de las aulas.
Otra gran diferencia será la ausencia de sobres: el presidente de mesa será quien desprenda la boleta del talonario, la firme y la entregue junto con una lapicera. Luego, el elector se dirigirá a la cabina, marcará su voto, doblará la boleta (dejando visible la firma de la autoridad) y la depositará en la urna.
Una pregunta que se repitió ya un par de veces en el Colegio San Patricio es: “¿Dónde están las mesas?”.
Algunas personas aún se muestran algo confundidas por el nuevo sistema de votación, ya que esperan ver las mesas y a los fiscales fuera del aula, y no dentro de ella.
Estos son los talonarios desde los cuales se entrega la Boleta Única de Papel (BUP) para la emisión del voto.
Estas son las principales tendencias de búsqueda en Google en todo el país. Sin dudas, las elecciones generan interés entre los usuarios, sobre todo en conocer dónde votan. De hecho, hoy una de nuestras notas más leídas está relacionada con el padrón electoral y con aclaraciones sobre la Boleta Única de Papel.
Llegamos a nuestra primera parada: el Colegio San Patricio. Muy poca concurrencia dentro de la escuela a esta hora de la mañana.
¡Una de las fotos del día!
En la escuela Normal Juan Bautista Alberdi, la jornada electoral empezó con una postal distinta: las autoridades de mesa dentro de las aulas y los pasillos despejados.
A la alegría que siempre traen estas jornadas electorales se le contrapone la incertidumbre sobre cuál será el mejor horario para ir a votar. Es impactante cómo cada ciudadano tiene su teoría y sus fundamentos para defender su momento. Están los que esquivan el primer minuto, por si se duerme alguna autoridad electoral y los hacen quedar a cumplir esa función. Están los que dicen que al mediodía hay menos gente, y no faltan quienes aseguran que a última hora, cerca de las 18, es el instante ideal. Esos son los principales estereotipos. A los encuestadores, por ejemplo, les interesa que todo esté resuelto antes del mediodía para trabajar con más tiempo. Y, a vos, ¿cuál te parece la mejor hora?
¡Buen domingo! Uno de los interrogantes del día es, sin duda, la participación ciudadana en las urnas y la implementación de la Boleta Única. Dirigentes, fiscales y autoridades se preguntan si el nuevo sistema de votación (más allá de las capacitaciones a las autoridades de mesa y de la información brindada a la población) será suficiente para que este debut sea el correcto.
Buenos días a todos. Con Diego Aráoz vamos camino a Yerba Buena para saber cómo vive la “Ciudad Jardín” las primeras elecciones con Boleta Única de Papel. No se observa gran cantidad de vehículos en las avenidas, algo muy propio de un domingo por la mañana. A nuestra llegada, contaremos las primeras novedades.
¡¡¡Qué concurrencia!!! Los alberdianos madrugaron.
Buen día. Así amanece una de las seis escuelas en las que se vota a diputado nacional, intendente y concejales en Juan Bautista Alberdi.
Anoche, las conversaciones entre los dirigentes de distintos espacios trataban principalmente sobre dos temas: la organización de hoy y el impacto de la Boleta Única de Papel.
Buen punto, Gaby.
¡Buen día! La reconfiguración del peronismo tucumano es, precisamente, uno de los asuntos que se planteará a partir de los resultados de esta noche. ¿Seguirá la alianza entre el PJ oficialista y el antimileísta? Hoy van unidos en la boleta; veremos cómo sigue.
Durante la semana pasada, colegas de medios de Buenos Aires se comunicaron con periodistas tucumanos para preguntarles cómo se debían contabilizar los votos que va a recibir hoy el oficialismo tucumano: ¿son votos para el kirchnerismo? ¿Son votos para el mileísmo? La respuesta no es sencilla, claramente. De hecho, la duda de los periodistas porteños refleja, de algún modo, la forma en que se observa al gobernador Osvaldo Jaldo fuera de los límites tucumanos.
Buen día, colegas. Las calles del centro de la ciudad se ven como un domingo normal salvo por el aumento de la presencia policial en varias esquinas. Para los que vengan para este sector tengan en cuenta que está cortada la zona que rodea al correo, lugar donde luego se trasladarán las urnas con la novedad de este año: la Boleta Única de Papel.
A nivel nacional creo que habrá dos lecturas. La primera se podrá hacer esta noche y será cuantitativa: qué cantidad de escaños obtuvo cada partido. Con estos números podremos hacer algunas interpretaciones para entender el nuevo esquema de poder. Pero la segunda lectura llegará con el paso de los días, a medida que cada diputado empiece a mostrar sus cartas.
¿Todos aquellos que lleguen al Congreso por alguno de los partidos indentificados con el PJ votarán en contra del Gobierno nacional? ¿Los gobernadores que hoy se muestran distanciados del presidente Milei están dispuestos a volver a pedirles a sus diputados que acompañen proyectos del ley del oficialismo? ¿Qué significa ganar para el mileismo? ¿Obtener un tercio de las bancas? ¿Qué significa construir un oficialismo?
Esas preguntas -y otras- aún no tienen respuesta.
Buenos días, Federico. Buenos días a todos. Esta jornada (hasta el momento) gris en Tucumán será clave para la conformación del mapa del poder. Por un lado, en Tucumán, el PJ intentará mostrar sus músculos y disimular -o no tanto- que más allá de los mensajes de unidad, hay una interna abierta en sus entrañas. Y La Libertad Avanza intentará posicionarse como referente del voto antiperonista. Tarea algo complicada, debido a la dispersión de la oferta de candidatos de centro y de centro derecha.
Buenos días. Bienvenidos a todos. Desde LA GACETA esperamos que tengan una gran jornada asumiendo las responsabilidades cívicas que nos tocan como ciudadanos. Desde aquí vamos a acompañarlos a lo largo del día. Vamos a mantener un diálogo abierto entre los lectores y los periodistas de LA GACETA en la búsqueda de que juntos vamos construyendo la información de estos comicios de medio término en el que los argentinos definiremos la nueva composición del Congreso de la Nación. Esperamos que este chat les sirva a nuestra audiencia y sea un aporte más para mantenernos conectados e informados.