Elecciones 2025: mirá cómo fue el chat de los periodistas de LA GACETA durante la jornada electoral

22:58 hs

Bárbara Nieva Periodista especializada en Política

El referente de La Libertad Avanza en Alberdi, Pablo Nughes, quien había declinado su candidatura días atrás, lanzó críticas contra el partido en Tucumán. “Por supuesto, uno buscaba ganar, pero igualmente fue una excelente elección. Es la primera vez que se une la oposición de Alberdi, a pesar de que LLA no me dio el apoyo que esperaba. Todavía falta, pero parece que el oficialismo gana la intendencia”, apuntó.

Según datos extraoficiales, el partido libertario no alcanzó el número de votos necesario para acceder al Concejo Deliberante.