Elecciones 2025 en Tucumán: normal apertura del proceso electoral en la capital

El secretario de Seguridad aseguró que, de acuerdo con los informes policiales, no se registraron incidentes entre el sábado y esta mañana.

Policía, en la puerta de una escuela. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO Policía, en la puerta de una escuela. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El Ministerio de Seguridad informó que la apertura del proceso electoral en la capital tucumana comenzó "con total normalidad". Según el relevamiento policial, no se registraron incidentes entre el sábado y la mañana de este domingo.

“Estuvimos observando desde el minuto cero la apertura en el Colegio Nacional, donde se presentaron la totalidad de las autoridades de mesa, por lo que se desarrolla con total normalidad las votaciones”, dijo el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra, quien se presentó en ese establecimiento.

Además, señaló que el personal policial se encuentra distribuido, tanto dentro como fuera de los establecimientos, “para garantizar la seguridad pertinente durante los comicios”.

Con relación al operativo de seguridad, explicó que el Comando Electoral dispuso que las fuerzas federales y el Ejército custodien el interior de los centros de votación, mientras que la Policía provincial colabora con tres efectivos en los accesos y mantiene recorridos preventivos en toda la ciudad.

El funcionario aseguró que, de acuerdo con los informes policiales, la apertura de los comicios se realizó en el horario previsto y que no se reportaron novedades de relevancia en el ámbito de la capital.

