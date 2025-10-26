Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

La Boleta Única de Papel (BUP) será la gran protagonista de la jornada. Un poco menos de 1,4 millón de papeletas en talonarios de 368 cada uno serán distribuidos en 3.975 mesas que se dispondrán en toda la provincia para elegir cuatro diputados nacionales. Será un instrumento completamente distinto a lo que se viene utilizando en Tucumán dado que toda la oferta electoral estará dispuesta en una única página. Además, el mismo voto oficiará de “sobre” al ser plegado a la mitad para garantizar el secreto del sufragio.