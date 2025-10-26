Preocupa el "faltazo" de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas

La Secretaría Electoral Nacional confirma que hasta ahora no se registran denuncias por irregularidades en Tucumán. Sí informa que “faltaron muchas autoridades de mesa” e instan a estas personas a que se presenten en las escuelas asignadas. Si esto no sucede, está previsto que la Policía se dirija a los domicilios de los ausentes para obligarlos a cumplir con el deber cívico.