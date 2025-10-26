Preocupa el "faltazo" de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas

La Secretaría Electoral Nacional confirma que hasta ahora no se registran denuncias por irregularidades en Tucumán. Sí informa que “faltaron muchas autoridades de mesa” e instan a estas personas a que se presenten en las escuelas asignadas. Si esto no sucede, está previsto que la Policía se dirija a los domicilios de los ausentes para obligarlos a cumplir con el deber cívico.
Desde el organismo también informaron que las autoridades designadas aún están a tiempo de presentarse en los establecimientos educativos. En distintos puntos de la provincia se registraron demoras en la apertura de las escuelas y de las mesas por la falta de autoridades de mesa, algo que ya sucedió en las últimas elecciones.
En Tucumán son unos 8.000 ciudadanos los que fueron designados para monitorear las 3.975 mesas distribuidas en toda la provincia. Se prevé sanciones para quienes no cumplan con ese deber.
Por otra parte, la Secretaría Electoral también puso a disposición de la ciudadanía una serie de canales para que puedan efectuar denuncias en caso de advertir irregularidades durante la jornada electoral. Informaron que se pueden en viar fotografías o datos. El número de teléfono para realizar llamadas es el 381-4311209/2404 y para enviar mensajes por Whatsapp el 381-3672872.