Elecciones 2025: ¿Quiénes son los canditados a intendente de Alberdi?

Cinco candidatos buscarán conducir el municipio, luego de la destitución de "Pato" Campos.

INTERVENIDO. La administración de la Municipalidad de Alberdi se encuentra bajo la administración de Guillermo Norry. INTERVENIDO. La administración de la Municipalidad de Alberdi se encuentra bajo la administración de Guillermo Norry. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 3 Hs
Carolina Beatriz Rodríguez. Carolina Beatriz Rodríguez.

Carolina Beatriz Rodríguez

Movimiento de Afirmación Popular

E.s licenciada en Tecnología Educativa y profesora en Tecnología. Tiene 46 años. Coordina proyectos educativos en la UTN-FRT y lidera acciones comunitarias contra las adicciones como presidenta de la Fundación “Elijo Vivir”. Impulsa comedores y talleres de nutrición para familias vulnerables.

Bruno Gabriel Alexis Romano. Bruno Gabriel Alexis Romano.

Bruno Gabriel Alexis Romano

Frente Tucumán Primero

Es el candidato de la Casa de Gobierno. Tiene 40 años, y fue concejal de su ciudad en el período 2019-2023. Es técnico superior en Criminalística y Seguridad Vial. Además, es propietario de Center Gym, un gimnasio. Le restan dos materias para completar el profesorado de Física y Química.

Luis María Díaz Augier. Luis María Díaz Augier.

Luis María Díaz Augier

Cambia Tucumán

Es abogado, agricultor y ex concejal de Alberdi. Tiene 39 años. Realizó sus estudios secundarios en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid y en la UNT. Junto a un ahora ex colega del Concejo promovió denuncias por narcopolítica. Ahora sumó el apoyo de La Libertad Avanza para las elecciones municipales.

Raúl Horacio del Valle Frías. Raúl Horacio del Valle Frías.

Raúl Horacio del Valle Frías

Fuerza Republicana

A los 83 años, el empresario del mercado automotriz incursiona por primera vez con una candidatura a un cargo electivo. Nacido en Aguilares, se mudó a Alberdi hace más de medio siglo, cuando se casó. Apasionado por el automovilismo, siempre se mantuvo cerca de FR, colaborando desde la gobernación de Antonio Bussi.

Julio Argentino Agudo. Julio Argentino Agudo.

Julio Argentino Agudo

Frente del Pueblo Unido

Es profesor de Matemática, Física y Cosmografía, con más de 24 años de trayectoria docente. Tiene 56 años. Actualmente se desempeña como director de la Escuela Secundaria 29 de Agosto. Es capacitador y disertante en congresos nacionales e internacionales sobre enseñanza de las ciencias.

