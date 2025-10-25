¿Cómo se llevarán a cabo las elecciones de Alberdi?

En Alberdi, mañana los ciudadanos deberán votar bajo dos sistemas diferentes: la Boleta Única de Papel (BUP) para las categorías nacionales y la boleta partidaria tradicional para la elección de intendente y concejales. Para ello, se dispondrán mesas diferenciadas, con autoridades designadas especialmente para cada jurisdicción, y urnas separadas e identificadas.
La logística general, la seguridad y la custodia de las urnas estarán a cargo del servicio electoral nacional, mientras que la Junta Electoral Provincial se ocupará de todo el proceso municipal, incluyendo la organización, el escrutinio provisorio y el definitivo.
Según lo acordado, los resultados finales de ambas elecciones -nacionales y municipales- serán comunicados de manera simultánea una vez concluidos los respectivos conteos.