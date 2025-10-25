Secciones
Política

¿Cómo se llevarán a cabo las elecciones de Alberdi?

La Junta Electoral Nacional y la Provincial coordinarán la logística para garantizar un proceso ordenado de elecciones en el municipio.

ARCHIVO ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

En Alberdi, mañana los ciudadanos deberán votar bajo dos sistemas diferentes: la Boleta Única de Papel (BUP) para las categorías nacionales y la boleta partidaria tradicional para la elección de intendente y concejales. Para ello, se dispondrán mesas diferenciadas, con autoridades designadas especialmente para cada jurisdicción, y urnas separadas e identificadas.

La logística general, la seguridad y la custodia de las urnas estarán a cargo del servicio electoral nacional, mientras que la Junta Electoral Provincial se ocupará de todo el proceso municipal, incluyendo la organización, el escrutinio provisorio y el definitivo.

Según lo acordado, los resultados finales de ambas elecciones -nacionales y municipales-  serán comunicados de manera simultánea una vez concluidos los respectivos conteos.

Temas AlberdiJunta Electoral Provincial Boleta Única de Papel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
1

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
2

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires
4

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos
5

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
6

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Más Noticias
Elecciones legislativas 2025: a partir de qué hora se conocerán los resultados del domingo

Elecciones legislativas 2025: a partir de qué hora se conocerán los resultados del domingo

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Comentarios