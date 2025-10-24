Elecciones municipales: “Prevemos una jornada absolutamente normal”, afirmó el interventor de Alberdi

A horas de que se desarrollen las elecciones municipales en Juan Bautista Alberdi, el interventor Guillermo Norry aseguró a LA GACETA que la jornada se espera sin sobresaltos. “Prevemos una jornada absolutamente normal”, afirmó. Destacó, además, que todo está listo para que los comicios se realicen con total normalidad en las siete escuelas habilitadas -seis en la ciudad y una en la localidad de Donato Álvarez-.