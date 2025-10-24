Secciones
Elecciones municipales: “Prevemos una jornada absolutamente normal”, afirmó el interventor de Alberdi

“Una vez conocido el resultado, me pondré a disposición del intendente electo para brindarle todos los informes necesarios”, destacó Guillermo Norry.

Hace 2 Hs

A horas de que se desarrollen las elecciones municipales en Juan Bautista Alberdi, el interventor Guillermo Norry aseguró a LA GACETA que la jornada se espera sin sobresaltos. “Prevemos una jornada absolutamente normal”, afirmó. Destacó, además, que todo está listo para que los comicios se realicen con total normalidad en las siete escuelas habilitadas -seis en la ciudad y una en la localidad de Donato Álvarez-.

“La verdad es que todo está muy tranquilo en relación con las expectativas generales que había. Ayer fue el cierre de campaña de los distintos candidatos, hubo mucha movilización, caravanas, pero ningún incidente”, contó Norry, quien destacó el clima de convivencia entre los distintos espacios políticos.

“Más allá del entusiasmo propio de cada elección, la convivencia ha sido admirable. Alberdi tiene un potencial enorme y una comunidad muy cálida”, señaló.

El interventor recordó que asumió el cargo en junio pasado, cuando el Gobierno provincial dispuso la intervención del municipio, y remarcó que los objetivos trazados al inicio de su gestión se cumplieron. “El DNU tenía dos premisas básicas: garantizar los servicios y la institucionalidad. Eso se logró rápidamente. La municipalidad funciona normalmente, los pagos están al día, no hay deudas y se pudieron ejecutar obras”.

Norry, que divide su semana entre Alberdi y su lugar de residencia, remarcó que la ciudad “retomó su ritmo habitual” y valoró el clima de respeto entre vecinos y dirigentes locales.
“Me ha sorprendido gratamente la gente de Alberdi; todos los candidatos o han sido amigos, compañeros de facultad o de fútbol. Eso se refleja en una elección sin tensiones”, expresó.

Consultado sobre el traspaso de mando, adelantó que el proceso se hará “como cualquier transición institucional”. “Una vez conocido el resultado, me pondré a disposición del intendente electo para brindarle todos los informes necesarios hasta que sea proclamado por la Junta Electoral”, explicó.

Finalmente, al ser consultado sobre su futuro político, Norry reconoció que su vocación por la gestión pública se mantiene intacta, aunque aclaró que su continuidad dependerá de las decisiones del gobernador. “Tengo 64 años, estoy próximo a jubilarme, pero milito desde los 14. Si el gobernador considera que puedo seguir aportando, estaré donde me necesite”, expresó.

