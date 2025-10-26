Secciones
Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente

Para facilitar el proceso, se habilitaron mesas diferenciadas para cada jurisdicción, con autoridades y urnas debidamente identificadas.

FOTO LA GACETA / Bárbara Nieva. FOTO LA GACETA / Bárbara Nieva.
Hace 18 Min

La Junta Electoral Nacional y la Junta Electoral Provincial colaboran hoy para la organización de las elecciones en el municipio de Alberdi. Desde las primeras horas de la mañana, las seis escuelas mostraron una postal con una gran participación ciudadana al momento de emitir el sufragio.

Los votantes se encontrarán con un sistema mixto: boleta única de papel para los cargos nacionales y boletas partidarias tradicionales para elegir intendente y concejales.

Para facilitar el proceso, se habilitaron mesas diferenciadas para cada jurisdicción, con autoridades y urnas debidamente identificadas. El servicio electoral nacional está a cargo de la logística general, la seguridad y la custodia de las urnas. La Junta Electoral Provincial supervisará la organización, el escrutinio provisorio y el conteo final de los votos municipales.

Se espera que los resultados de ambas elecciones, tanto nacionales como municipales, se den a conocer simultáneamente una vez finalizados los conteos.

Temas Elecciones 2025 TucumánJuan Bautista AlberdiJunta Electoral Provincial Justicia Electoral
