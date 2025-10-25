Advertencia a JP Morgan sobre el rescate a Argentina: "No debe costarle dinero a los estadounidenses"

Warren, senadora por Massachusetts y miembro destacado del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, dirigió una carta al CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, durante su visita a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino Javier Milei. En la misiva, Warren expresó su inquietud por el posible uso de garantías del Tesoro que pudieran afectar a los contribuyentes estadounidenses en el marco de un crédito de U$S20.000 millones en el que trabajan varias entidades financieras.