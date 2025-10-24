Milei se reúne con el CEO de J.P. Morgan en Buenos Aires a dos días de las elecciones

Javier Milei mantendrá este viernes un encuentro privado con Jamie Dimon, director ejecutivo del banco J.P. Morgan Chase & Co., en la ciudad de Buenos Aires, a solo 48 horas de las elecciones legislativas consideradas clave para el futuro político y económico del país.
Fuentes oficiales confirmaron que la reunión se realizará esta tarde, aunque no en la Casa Rosada. El mandatario participará en un evento institucional de J.P. Morgan, donde también ofrecerá un discurso ante ejecutivos y funcionarios del banco estadounidense.
La actividad tendrá lugar en el Museo Nacional de Arte Decorativo, sede de una cena organizada por la entidad financiera en honor a su Consejo Internacional. Milei regresará a la capital tras haber pasado la noche en Rosario, donde encabezó el cierre de campaña en el Parque España. Su retorno se demoró por el mal tiempo y un accidente en la autopista 9, lo que obligó a pernoctar en un hotel céntrico rosarino y viajar por tierra durante la mañana.
El encuentro con Dimon está previsto para las 19 y contará con la participación de funcionarios del gobierno libertario y referentes del sector financiero nacional e internacional. Durante su visita, el CEO de J.P. Morgan también mantendrá una reunión con el ministro de Economía nacional y ex integrante de la firma privada, Luis Caputo, en el marco de las gestiones oficiales para consolidar el programa económico y explorar nuevas fuentes de financiamiento externo, consignó el diario "Ámbito".
Expansión del banco en Argentina
J.P. Morgan avanza con un plan de expansión en Argentina, que incluye el alquiler corporativo más grande de las últimas dos décadas en Buenos Aires. La firma ocupará más de 20 pisos en un nuevo campus empresarial en Núñez, dentro de los proyectos Centro Empresarial Núñez (CEN) y Centro Empresarial Libertador (CEL), cuya entrega está prevista para 2026 y 2027.
En su más reciente informe, el banco evaluó que la Argentina debe ampliar consensos políticos y ajustar su esquema cambiario para consolidar la estabilidad macroeconómica y aprovechar el respaldo del Tesoro de Estados Unidos.
Así, el encuentro entre Milei y Dimon adquiere un alto valor político y simbólico, en vísperas de unos comicios legislativos decisivos que definirán el equilibrio de poder en el Congreso y la viabilidad del proyecto económico libertario.