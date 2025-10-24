Milei se reúne con el CEO de J.P. Morgan en Buenos Aires a dos días de las elecciones

La actividad tendrá lugar en el Museo Nacional de Arte Decorativo, sede de una cena organizada por la entidad financiera en honor a su Consejo Internacional. Milei regresará a la capital tras haber pasado la noche en Rosario, donde encabezó el cierre de campaña en el Parque España. Su retorno se demoró por el mal tiempo y un accidente en la autopista 9, lo que obligó a pernoctar en un hotel céntrico rosarino y viajar por tierra durante la mañana.