Milei, ante una elección legislativa crucial que debería ser la bisagra para relanzar su Gobierno

El próximo domingo por la noche será de mucho desconcierto, a partir de que las fuerzas políticas salgan al unísono a vociferar con sumas más que confusas de porcentajes no homogéneos a nivel país que han “ganado” la elección. En ese mismo momento, para evaluar la situación será más que bueno para la ciudadanía poner la pelota debajo de la suela, levantar la cabeza y mirar el horizonte, ya que la verdadera diferencia, la que va a decidir cuál fue la fuerza más beneficiada por el voto de la gente, sin considerar en ningún caso a quienes lamentablemente no concurran a votar, saldrá finalmente del número de bancas que cada una de ellas obtenga en las dos cámaras del Congreso.