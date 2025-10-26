Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

El presidente Javier Milei emitió su voto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. No hizo declaraciones a la prensa.
La comitiva presidencial sorprendió a los vecinos de Palermo al detenerse brevemente en una estación de servicio ubicada en la avenida del Libertador y Salguero, antes de dirigirse al centro de votación. A diferencia de otros comicios, no se registraron militantes esperando al Presidente en la UTN.
Tras ejercer su derecho al voto, Milei regresó a la residencia oficial de Olivos, donde siguerá el desarrollo de la jornada electoral. Al final de la tarde, se trasladará al búnker oficialista instalado en el Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba.
Desde allí, Milei siguió los resultados de la elección junto a miembros de su Gabinete, los principales candidatos libertarios y algunos dirigentes de Pro. Se espera que, antes de dirigirse a los presentes, el Presidente se reúna con sus colaboradores más cercanos, tal como lo hizo en anteriores comicios.