Javier Milei reordena su Gabinete y crecen las dudas sobre Francos

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, Francos y Milei mantendrán una conversación decisiva mañana en el Hotel Libertador, donde evaluarán los pasos a seguir. Las alternativas son dos: que el jefe de Gabinete continúe, aceptando la nueva dinámica de poder, o que renuncie a su cargo. En su entorno admiten que la segunda opción parece más probable. “Está cansado de la interna, que adquirió otra dinámica completamente distinta a la que había cuando asumió”, sostuvo una fuente con conocimiento directo de la situación. Otros funcionarios ya lo dan por fuera del Gobierno.