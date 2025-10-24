Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

A orillas del río Paraná, el Parque España albergó el acto de cierre de campaña donde el presidente Javier Milei reunió a candidatos y seguidores de distintos puntos del país. Para La Libertad Avanza (LLA) no fue un acto más de cierre: fue una arenga épica, un choque frontal contra el “statu quo” y un llamado urgente a la militancia para que el voto del domingo se convierta en la “espada de la libertad” contra lo que el jefe de Estado definió como un “Congreso destituyente”.