Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

A orillas del río Paraná, el Parque España albergó el acto de cierre de campaña donde el presidente Javier Milei reunió a candidatos y seguidores de distintos puntos del país. Para La Libertad Avanza (LLA) no fue un acto más de cierre: fue una arenga épica, un choque frontal contra el “statu quo” y un llamado urgente a la militancia para que el voto del domingo se convierta en la “espada de la libertad” contra lo que el jefe de Estado definió como un “Congreso destituyente”.
Con gran parte de su Gabinete en primera fila y las arengas de una multitud, Milei subió al escenario para trazar la línea de batalla que se disputará el domingo, desde las 8, en los cuartos oscuros. A diferencia de otras veces, Milei se mostró sin matices para reflejar que el gobierno está “de pie” a pesar de una oposición que, según él, puso en marcha la “máquina de impedir” apenas la economía comenzó a dar señales de recuperación.
Objetivo definido
“Este Gobierno es distinto a todos los que hubo antes”, sentenció el Presidente al inicio de su discurso, destacando como “logros” la baja de la inflación y la disolución de los piquetes”.
La gran definición de la noche fue la denuncia explícita a un “Congreso destituyente”. Milei explicó que si bien el primer año de gestión fue de reformas, el cambio de actitud de los legisladores, una vez que vieron el supuesto éxito económico, fue deliberado. “Nos aprobamos todo porque creían que iba a salir mal”, ironizó. Ahora, esa “máquina de impedir es el obstáculo a derribar”, remarcó.
“A pesar de ellos y de un Congreso destituyente, hoy llegamos a esta elección de pie. Y desde el domingo la Argentina va a cambiar en serio”, sostuvo el titular del Poder Ejecutivo. Y agregó: “Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina”.
La narrativa fue clara: las elecciones de medio término no son irrelevantes, como “quieren hacer creer a los políticos” para fomentar la apatía. Es la herramienta para “cambiarle la cara al Congreso” y conseguir la “solidez” legislativa necesaria para las reformas pendientes, el “equilibrio fiscal” y la lucha contra el narcotráfico.
Pelli estuvo en el acto
El Presidente no escatimó elogios para su equipo, al que calificó como el “mejor gabinete de toda la historia”, destacando especialmente a Luis Caputo y los ministros-candidatos Patricia Bullrich y Luis Petri.
Además, Milei convocó a los principales candidatos de las distintas provincias de todo el país, en lo que fue una muestra de lo que fue una suerte de gran acto de cierre de campaña “nacional”. Federico Pelli, cabeza de lista de LLA en Tucumán, estuvo presente en Rosario, compartió el acto cerca del escenario y posó para la foto junto a los postulantes de las otras provincias.
Siguiendo con su discurso, el jefe de Estado habló de la situación actual del país.
“Esto, lejos de mis objetivos, no es la panacea. Bajar la inflación, bajar la pobreza, nos muestra que vamos por el camino correcto, por eso les pido que el domingo nos sigan acompañando”, añadió.
“Hay que tener conciencia que crecer demanda trabajo. Es como una carrera universitaria, les va a demandar años. Van a tener que estudiar, laburar y bancarse, para poder llegar a un logro. Tampoco se compra una casa en un día, es el fruto de mucho trabajo. A diferencia de los anteriores, en Argentina está volviendo el crédito y el sueño de la casa propia es posible. Por eso, siempre empezar algo nuevo desde cero lleva tiempo”, comentó.
En este contexto, Milei no se olvidó de las fuerzas electorales que se presentan en esta contienda como alternativa a la polarización entre LLA y el peronismo.
Sin embargo, el eje final del discurso fue la polarización extrema. Milei resucitó el fantasma de la “reina de la tobillera” (en referencia a Cristina Fernández de Kirchner y sus vínculos con Nicolás Maduro) y lanzó un dardo letal contra quienes no se definen:
“En aquellos momentos de la historia donde los valores morales están en juego, todos los que están en el medio y se la juegan de tibios, son cómplices de los exterminadores de la sociedad”.
El llamado final fue un grito de guerra: “No podemos solos. Necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. No desperdicien está oportunidad”.
Contrapunto: Rosario fue el epicentro de la polarización
Apenas a 200 metros del Parque España, la otra cara de la moneda se manifestaba. En la Plaza Guernica, sindicatos del transporte (CATT), gremios locales (COAD, ATE) y movimientos sociales (CCC, Movimiento Evita) realizaron una contramarcha. Para ellos, el Presidente no es la solución, sino el problema: días antes, lo habían declarado simbólicamente “persona no grata”. Así, entre la épica liberal y la protesta sindical, Rosario fue el epicentro de la polarización que definirá la gobernabilidad de Milei a partir del próximo domingo.