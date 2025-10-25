Elecciones legislativas 2025: a partir de qué hora se conocerán los resultados del domingo

Durante la veda, y especialmente el día de la elección, adquieren relevancia los conceptos de "boca de urna". La "boca de urna" se refiere a los sondeos realizados a votantes al salir de los centros de votación para estimar tendencias. Sin embargo, la ley argentina prohíbe la difusión de estos datos durante la jornada electoral. Aunque populares, los resultados de boca de urna no son oficiales y pueden tener un margen de error significativo.