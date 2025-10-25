Elecciones legislativas 2025: a partir de qué hora se conocerán los resultados del domingo

Mañana se realizarán las elecciones legislativas para renovar 24 bancas en el Senado y 127 en la Cámara de Diputados. Estos comicios marcarán el debut de la Boleta Única Papel en todo el país. Uno de los tantos interrogantes es ¿a partir de qué hora se conocerán los resultados?
La Justicia Electoral confirmó que los resultados provisorios de las elecciones comenzarán a difundirse a partir de las 21. Los datos estarán disponibles por provincia y categoría electoral, lo que permitirá a los ciudadanos acceder a la información por mesa y consultar los telegramas utilizados en el conteo.
Es importante destacar que los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio final comenzará 48 horas después del provisorio, es decir, el martes 28 de octubre.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha recordado que las mesas de votación cerrarán a las 18.
La publicación de resultados por provincia
La Justicia Electoral falló a favor de la solicitud de fuerzas opositoras y ordenó que los resultados provisorios se publiquen por provincia, en lugar de un consolidado nacional, como había sido anunciado previamente por el vocero presidencial.
En tanto que la veda electoral, que restringe la actividad pública y mediática, comenzó a regir ayer a las 8 y se extenderá hasta las 21 de mañana, tres horas después del cierre de los centros de votación.
Durante la veda, y especialmente el día de la elección, adquieren relevancia los conceptos de "boca de urna". La "boca de urna" se refiere a los sondeos realizados a votantes al salir de los centros de votación para estimar tendencias. Sin embargo, la ley argentina prohíbe la difusión de estos datos durante la jornada electoral. Aunque populares, los resultados de boca de urna no son oficiales y pueden tener un margen de error significativo.