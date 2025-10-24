Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

Los denunciantes sostienen que Milei habría “negociado con Donald Trump la delegación de la política cambiaria” y que Caputo habría acordado su implementación con Scott Bessent, mientras el Banco Central “permitía la continuidad de la intervención extranjera”. Aseguran que la participación del Tesoro de los Estados Unidos en el MULC se realizó por medio de entidades financieras como Santander, Citi y JP Morgan, con operaciones destinadas a influir en el valor del peso argentino.