Morgan Stanley anticipa un salto del dólar tras las elecciones: los tres escenarios que evalúa

El banco de inversiones advierte sobre los desafíos cambiarios en Argentina.

Hace 1 Hs

El banco de inversiones Morgan Stanley anticipó que la política cambiaria de Argentina enfrentará momentos clave, luego de las elecciones legislativas de medio término. En un informe dirigido a sus clientes, la entidad financiera de Wall Street trazó tres posibles caminos para la evolución del dólar, según cómo se desempeñe electoralmente el gobierno de Javier Milei.

El documento subraya que, más allá del reciente respaldo financiero de Estados Unidos, el país deberá enfocarse en recomponer reservas internacionales y revisar su esquema cambiario en los próximos meses. “El objetivo central tras los comicios debe ser la acumulación de divisas”, señala el informe, haciendo alusión al acuerdo por el swap de U$S20.000 millones con el Tesoro estadounidense.

Según Morgan Stanley, tanto la política monetaria como la cambiaria requerirán ajustes después de las elecciones. El informe advierte que una victoria del oficialismo facilitaría una transición ordenada, mientras que un triunfo opositor podría generar mayor inestabilidad y presión sobre el tipo de cambio.

Tres posibles escenarios

El banco esboza tres escenarios principales en función de los resultados electorales:

- Escenario 1: continuidad con mayorías ampliadas (LLA 35%-40%). 

Una victoria sólida del oficialismo permitiría avanzar hacia una flotación cambiaria coordinada, respaldada por Estados Unidos. En este contexto, el dólar se estabilizaría cerca de los $1.700 hacia diciembre, con una inflación en retroceso y un crecimiento del 2,5% proyectado para 2026.

- Escenario 2: resultado ajustado (LLA 30%-35%)
Un resultado parejo frente a Fuerza Patria generaría menor confianza del mercado, demoraría la corrección externa y elevaría el tipo de cambio a un rango de entre $1.800 y $2.000 para fin de año. Las reformas avanzarían con menor fuerza y el ajuste fiscal perdería ritmo.

- Escenario 3: derrota amplia (LLA 25%-30%)
Si el oficialismo queda rezagado por 10 puntos respecto de la oposición, se intensificaría la presión sobre el tipo de cambio, con un dólar por encima de los $2.000. Este escenario implicaría un ajuste desordenado, caída en la actividad económica y deterioro en la inversión, consignó el diario "Ámbito".

Reformas, reservas y EEUU

El informe destaca que, pese al apoyo de Washington, el país necesita fortalecer sus reservas a través de compras en el mercado y políticas que aseguren una balanza de cuenta corriente favorable. El esquema de bandas cambiarias debería mantenerse, pero ajustarse según las condiciones, aprovechando oportunidades para acumular divisas.

Respecto de una posible dolarización, el banco la considera lejana: estima que se requerirían entre U$S21.000 y U$S86.000 millones, mientras que las reservas netas actuales se ubican por debajo de los U$S10.000 millones.

En el plano político, Morgan Stanley señala que ampliar la presencia legislativa de La Libertad Avanza es clave para sostener la gobernabilidad y avanzar con reformas estructurales en los ámbitos laboral, fiscal y previsional.

El informe concluye que el respaldo estadounidense representa un cambio relevante en la relación bilateral, aunque advierte que la recuperación del mercado y la confianza inversora dependerán de la estabilidad macroeconómica y del consenso político.

