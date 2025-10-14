Morgan Stanley anticipa un salto del dólar tras las elecciones: los tres escenarios que evalúa

- Escenario 3: derrota amplia (LLA 25%-30%)

Si el oficialismo queda rezagado por 10 puntos respecto de la oposición, se intensificaría la presión sobre el tipo de cambio, con un dólar por encima de los $2.000. Este escenario implicaría un ajuste desordenado, caída en la actividad económica y deterioro en la inversión, consignó el diario "Ámbito".