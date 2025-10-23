Kicillof, Massa y Grabois cerraron la campaña del peronismo bonaerense con fuertes críticas a Milei

Acompañado por Jorge Taiana, Sergio Massa, Juan Grabois y Verónica Magario, el mandatario provincial afirmó que “Milei llegó a la presidencia presentándose como lo novedoso”. En ese sentido, recordó que el mandatario decía que “no se pueden conseguir resultados distintos con los mismos de siempre”, pero aseguró que esa fue “una más de sus estafas hacia el pueblo”.