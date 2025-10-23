Kicillof, Massa y Grabois cerraron la campaña del peronismo bonaerense con fuertes críticas a Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en el municipio de San Martín y lanzó fuertes críticas contra la administración del presidente Javier Milei.
Acompañado por Jorge Taiana, Sergio Massa, Juan Grabois y Verónica Magario, el mandatario provincial afirmó que “Milei llegó a la presidencia presentándose como lo novedoso”. En ese sentido, recordó que el mandatario decía que “no se pueden conseguir resultados distintos con los mismos de siempre”, pero aseguró que esa fue “una más de sus estafas hacia el pueblo”.
“Viene estafando a la gente desde el día que asumió la presidencia de la Nación”, afirmó.
El mandatario bonaerense inició su exposición cuestionando la composición del gabinete nacional. “Ni bien asumió nos enteramos que su gabinete no estaba conformado por nuevos personajes, ni offsider, ni cosplayer, sino por lo más rancio, antiguo y dañino de la política argentina desde la vuelta de la democracia”, expresó.
A modo de ejemplo, Kicillof señaló: “Cuando nací, Guillermo Francos ya formaba parte del Estado y no paró nunca desde ese momento. Ha formado parte de todos los gobiernos, incluido la dictadura militar”.
“Nos dicen que no se puede hacer nada distinto con los mismos de siempre y nos ponen a Francos, que estuvo siempre como elenco estable. Más casta no se consigue”, sumó.
También dirigió críticas al equipo económico: “En Economía no está Ramiro Marra ni Karina Milei, está Luis Caputo. Qué novedad. Es un tipo que se dedicó a emitir deuda a 100 años, que nos endeudó con el FMI y tuvo que salir corriendo del gobierno de Macri por los desastres que hizo”.
Kicillof advirtió que el gobierno actual “ha convertido a la economía nacional en una mesa de dinero, en un casino”.
“A esta altura no sabemos si el Ministerio de Economía tiene funcionarios del JP Morgan o es el JP Morgan que tomó el Ministerio de Economía. Con la nuestra se están timbiando el país a la vista de todo el mundo”, lanzó.
En otro tramo de su discurso, acusó a la administración libertaria de “venir a fundir, endeudar y fugar a la Argentina” y recordó que figuras como Santiago Bausili, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger también formaron parte del “fracaso” del gobierno de Mauricio Macri. “La motosierra fue una estafa en TikTok para los que los votaron”, afirmó.
El gobernador sostuvo que detrás del equipo presidencial “está el poder permanente de la Argentina que viene a saquear de nuevo y que lo tienen de mascarón de proa a Milei”.
“Lo que estamos viviendo es la estafa más grande de la historia argentina”, aseguró.
Según explicó, el ajuste implementado por el Ejecutivo nacional impacta directamente en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores, personas con discapacidad, salud, educación, obra pública, provincias, municipios y distintas áreas del Estado. “Vino a sacarle la plata del bolsillo a los que más lo necesitan para dársela a las corporaciones y a la timba”, denunció.
Críticas al modelo económico de Milei
Kicillof también se refirió al acuerdo económico con Estados Unidos: “Ahora Milei dice que lo peor ya pasó. Ni ideas nuevas tienen. Es una idea que le robaron a Macri en un contexto de crisis. Cuando alguien dice que lo peor ya pasó significa que lo peor está por venir”.
El mandatario bonaerense definió el programa del gobierno libertario como “el mismo de Martínez de Hoz, Cavallo y Macri: desindustrialización, ajuste y quita de derechos de la derecha empobrecedora”.
En el tramo final, cuestionó la influencia internacional en la estrategia electoral del presidente. “El jefe de campaña de Milei es Donald Trump. Trump lo quiso ayudar pero lo hundió cuando dijo que no era un acuerdo para beneficiar a los argentinos. Lo dice presionado porque a los contribuyentes norteamericanos no les da gracia que los 20 mil millones del gobierno norteamericano vengan a sostenerle la timba al gobierno”.