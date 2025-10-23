Secciones
Política

Javier Milei cerró la campaña de LLA: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

En Rosario, el mandatario defendió las políticas aplicadas por su administración y habló de un "Congreso destituyente" que "puso en marcha la máquina de impedir cuando la economía venía a todo vapor".

Hace 10 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, arribó este jueves a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, para participar del acto de cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA), que se realiza en las escalinatas del Parque España.

En el inicio de su discurso, el mandatario argentino afirmó que "es un honor hacer el cierre donde el general Belgrano creó la bandera argentina. Él había estudiado en la Universidad de Salamanca, el lugar donde nació el liberalismo. Vaya que tiene tradición liberal este país". 

A continuación, el mandatario dijo que "desde que arrancó la campaña puse gran parte de mi esfuerzo en trasmitirle a la sociedad una cosa: este gobierno es distinto. Somos el primer gobierno liberal libertario no solo de la argentina sino de toda la historia del mundo. Es por eso que por primera vez no solo nuestra vida, sino durante el último siglo, Argentina está recorriendo un camino distinto, que es el camino de las ideas de la libertad".

El gobierno de Javier Milei suma una nueva renuncia: cuáles han sido las salidas durante su gestión

"Hoy a diferencia de todos los que nos precedieron en los últimos 100 años y en especial en los últimos 40, estamos atacando de raíz a los problemas que castigaron a todos los argentinos y que hundieron ala argentina en un 60% de pobreza. Hemos tenido que soportar la inflación, los aumentos de pobreza, bancarnos la inseguridad y ser nosotros quienes estábamos detrás de las rejas", agregó.

Milei defendió su gestión y lanzó fuertes críticas a la oposición

También sostuvo que durante décadas "vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido, lo único que hacía era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores, se atacaban las consecuencias y no las causas".

"En 2023, los argentinos dijeron basta. Hace casi dos años, cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso o hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos", indicó. 

Por otra parte, Milei reconoció que "si bien, durante el primer año, pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la Argentina, nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo cuando arrancó este año, y la economía venía todo vapor, se encendió la máquina de impedir". 

"A partir del mes de febrero pusieron en marcha la máquina de impedir. A pesar de ello y un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina", subrayó. 

Temas Javier Milei Buenos AiresRosarioPatricia BullrichKarina MileiElecciones 2025
