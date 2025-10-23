Javier Milei cerró la campaña de LLA: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

A continuación, el mandatario dijo que "desde que arrancó la campaña puse gran parte de mi esfuerzo en trasmitirle a la sociedad una cosa: este gobierno es distinto. Somos el primer gobierno liberal libertario no solo de la argentina sino de toda la historia del mundo. Es por eso que por primera vez no solo nuestra vida, sino durante el último siglo, Argentina está recorriendo un camino distinto, que es el camino de las ideas de la libertad".