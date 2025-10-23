Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Arriazu explicó que el desempeño electoral del oficialismo será determinante para el futuro inmediato de la economía. A su juicio, el Gobierno necesita asegurarse al menos un tercio de los legisladores en alguna de las dos cámaras del Congreso para mantener el equilibrio político y económico. “No hay duda de que el Gobierno va a hacer lo imposible para que el tipo de cambio no se mueva de acá a las elecciones, porque esa es la clave del programa económico”, afirmó.