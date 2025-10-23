Secciones
EconomíaNoticias económicas

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

El economista hizo un análisis sobre los posibles escenarios del mercado cambiario a partir del lunes. Puso en duda la ayuda financiera de los Estados Unidos.

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
Hace 2 Hs

En la antesala de las Elecciones del domingo, el economista Ricardo Arriazu, uno de los principales referentes del presidente Javier Milei, lanzó una advertencia que resonó con fuerza en el ámbito financiero. Según el analista, una derrota del oficialismo el próximo domingo podría generar fuertes presiones sobre el dólar y poner en riesgo el apoyo internacional, en especial el respaldo de Estados Unidos.

Durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el líder de Estudio Arriazu Macroanalistas fue contundente: “Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos y el dólar se va a cualquier nivel”, sostuvo ante empresarios y economistas.

Un economista advirtió que el dólar podría subir hasta $1.800 si el Gobierno libera el tipo de cambio

Un economista advirtió que el dólar podría subir hasta $1.800 si el Gobierno libera el tipo de cambio

Arriazu explicó que el desempeño electoral del oficialismo será determinante para el futuro inmediato de la economía. A su juicio, el Gobierno necesita asegurarse al menos un tercio de los legisladores en alguna de las dos cámaras del Congreso para mantener el equilibrio político y económico. “No hay duda de que el Gobierno va a hacer lo imposible para que el tipo de cambio no se mueva de acá a las elecciones, porque esa es la clave del programa económico”, afirmó.

Los posibles escenarios para el dólar después de las elecciones

El economista delineó dos posibles escenarios para después del 27 de octubre. Si el oficialismo logra ese tercio de representación parlamentaria, anticipó que el respaldo de Washington se sostendría y que “la economía cambia de la noche a la mañana”. En ese caso, proyectó una baja del dólar hasta un rango de entre $1.300 y $1.350.

En cambio, si el resultado electoral no acompaña, Arriazu considera “probable que Washington retire su respaldo”, lo que dejaría a la Argentina más expuesta ante una eventual corrida cambiaria. Aunque remarcó que el país podría afrontar ese desafío con recursos propios, advirtió: "Argentina puede aguantar una corrida con recursos propios y pagar la deuda, pero como somos estafadores seriales, todo el mundo quiere que le mostremos la plata”.

El dólar toca el techo de la banda y el Banco Central vende

El dólar toca el techo de la banda y el Banco Central vende

Pese a sus críticas, Arriazu destacó que, incluso ante un resultado adverso, el Gobierno debería utilizar sus propios fondos para contener una posible demanda de divisas. “De los últimos 44 años, 20 tuvimos crecimiento negativo. Cada año con crecimiento negativo fue por una corrida cambiaria, por gente queriendo cambiar pesos a dólares porque no confía en el peso. Y siempre ganaron la pulseada. Alguna vez hay que ganársela, para que la gente dude antes de comenzar una corrida”, enfatizó.

El asesor de Milei también cuestionó ciertos aspectos del esquema cambiario vigente, en particular las bandas de intervención y la falta de acumulación de reservas, aunque rechazó la posibilidad de una devaluación. “El Gobierno no controla el tipo de cambio real, sino el nominal, y por lo tanto no puede fijarlo a voluntad. Además, cada vez que el tipo de cambio subió, la actividad económica cayó”, concluyó.

Temas Javier Milei El DólarBanco Central de la República ArgentinaInflaciónCrisis económicaRicardo ArriazuElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dólar hoy: el blue alcanzó un nuevo máximo y el oficial se mantuvo estable a días de las elecciones

Dólar hoy: el "blue" alcanzó un nuevo máximo y el oficial se mantuvo estable a días de las elecciones

Persiste la presión sobre el dólar oficial y opera cerca del límite superior de la banda

Persiste la presión sobre el dólar oficial y opera cerca del límite superior de la banda

Milei detalló el acuerdo de swap con EE.UU. y su impacto en la estabilidad cambiaria y el pago de deuda

Milei detalló el acuerdo de swap con EE.UU. y su impacto en la estabilidad cambiaria y el pago de deuda

La presión sobre el dólar no afloja pese al swap con EE.UU.: rozó los $1.500 en el Banco Nación

La presión sobre el dólar no afloja pese al swap con EE.UU.: rozó los $1.500 en el Banco Nación

Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
2

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
3

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?
4

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
5

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
6

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

Comentarios