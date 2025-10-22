Dólar hoy: el "blue" alcanzó un nuevo máximo y el oficial se mantuvo estable a días de las elecciones

A días de las elecciones legislativas, la tensión en el mercado cambiario no cesa. En la rueda de este miércoles, el dólar oficial operó sin variantes y operó a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA), un valor que, pese a no mostrar cambios, representa un máximo nominal histórico
Según informó el Banco Central, en el promedio de entidades financieras, el dólar minorista se ubicó en $1.520,90 para la venta -una suba de $2,16- y en $1.468,43 para la compra.
Por su parte, el dólar mayorista finalizó negociado a $1.489 para la venta, lo que implicó una baja de $2,50. Durante la jornada, se operó en un mínimo de $1.482 y un máximo de $1.491, este último apenas 56 centavos por debajo del techo de la banda de flotación cambiaria.
El dólar "blue" llegó a operarse a $1.555, mientras que el Contado con Liquidación superó la barrera de los $1.600.
Luis Caputo negó cambios en el esquema cambiario, tras las elecciones nacionales
El ministro de Economía, Luis Caputo, negó en las últimas horas que el gobierno de Javier Milei esté evaluando modificaciones en el actual esquema cambiario luego de las elecciones legislativas del próximo domingo.
“No va a haber ningún cambio al esquema actual”, afirmó el funcionario a través de su cuenta en la red social X, en respuesta a las versiones que circulan en los mercados financieros.
Los rumores se intensificaron tras una publicación de la agencia Bloomberg, que la semana pasada citó declaraciones atribuidas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, donde anticipaba que "Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto". Esa frase generó tensión en la plaza financiera, donde se observa con atención tanto los movimientos del Gobierno nacional como los resultados de los comicios del fin de semana.
Caputo volvió a rechazar este martes cualquier modificación, reiterando lo que ya ha venido sosteniendo en las últimas semanas. Su mensaje respondió a un posteo de un periodista especializado, que sostenía que el actual esquema cambiario necesitaría cambios luego de las elecciones, debido a la presión sobre el dólar y a las recientes intervenciones del Tesoro estadounidense.
El periodista había señalado que “ayer se vendieron U$S45,5 millones para sostener el tipo de cambio dentro de la banda” y argumentó que “el esquema tendrá que ser modificado, ya que el techo fue vulnerado”. También indicó que el mercado espera que el Banco Central (BCRA) retome la compra de divisas, algo que -según él- reclaman el FMI, el propio mercado y posiblemente también el Tesoro de EE.UU. La respuesta de Caputo fue reposteada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.