Milei detalló el acuerdo de swap con EE.UU. y su impacto en la estabilidad cambiaria y el pago de deuda

Milei aseguró que el swap permitirá utilizar las reservas del BCRA de manera flexible para mantener la estabilidad del tipo de cambio. “Si en enero no logramos acceder a los mercados internacionales, utilizaremos U$S4.000 millones del swap para cumplir con el pago de la deuda. En caso de que en julio tampoco tengamos acceso, recurriremos a otro tramo del swap para pagar los U$S4.500 millones restantes. Esto garantiza que Argentina honrará sus compromisos financieros", concluyó.