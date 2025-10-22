Un economista advirtió que el dólar podría subir hasta $1.800 si el Gobierno libera el tipo de cambio

Respecto del ajuste de tarifas, estimó que aún resta una corrección de entre 25 y 35% para alcanzar niveles de equilibrio. “Eso presionará algo más sobre los bolsillos, pero completará un proceso de sinceramiento necesario. De todas formas, no veo al Gobierno apurado por hacerlo ya; tal vez lo encare a mitad del año que viene, cuando la economía muestre signos de recuperación”, concluyó.