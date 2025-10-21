Secciones
Política

Javier Milei: "Estamos en un momento bisagra de la historia argentina"

El mandatario encabezó una carvana en Córdoba a días de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Defensa de su gestión y críticas al kirchnerismo.

Javier Milei: Estamos en un momento bisagra de la historia argentina
Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este martes una caravana en Córdoba junto al candidato a diputado Gonzalo Roca a días de las elecciones legislativas. "Estamos en un momento bisagra de la historia argentina", aseguró. 

Javier Milei ratificó que habrá cambios en su Gabinete tras las elecciones del 26 de octubre

Javier Milei ratificó que habrá cambios en su Gabinete tras las elecciones del 26 de octubre

"Es la oportunidad para cambiar la composición del Congreso. Falta mucho. Nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar 100 años de populismo de la noche a la mañana. Vamos en la dirección correcta. La inflación, que iba camino a convertirse en 20.000%, hoy es del 30%", afirmó.

Y agregó: "Sigue siendo aberrante tener 30% de pobres, pero cuando llegamos esa cifra era de 57%. Sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos. No comían y hoy sí comen. Cuando llegamos había 9.000 piquetes por año y hoy hay cero". 

Elecciones 2025: ordenaron a Fuerza Republicana retirar las publicidades con la imagen de Milei

Elecciones 2025: ordenaron a Fuerza Republicana retirar las publicidades con la imagen de Milei

También destacó los logros de su administración en este tiempo. "¡Terminamos con los piquetes! ¡Estamos exterminando la inseguridad! Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia ¡Estamos terminando con el narcotráfico!", sentenció.

“Tenemos que ir avanzando con las ideas de la libertad o volver a la esclavitud populista del kirchnerismo”, sentenció el mandatario.

Temas Javier Milei Buenos AiresCórdobaGobierno nacionalLa Libertad AvanzaKarina MileiElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Lo más popular
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
1

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
2

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
3

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
4

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
5

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado
6

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Elecciones 2025: ordenaron a Fuerza Republicana retirar las publicidades con la imagen de Milei

Elecciones 2025: ordenaron a Fuerza Republicana retirar las publicidades con la imagen de Milei

Ricardo Bussi le contestó a Javier Milei: “Ese video es mío y lo puedo usar cuando yo quiera”

Ricardo Bussi le contestó a Javier Milei: “Ese video es mío y lo puedo usar cuando yo quiera”

La Libertad Avanza denunció a Bussi por uso indebido de la imagen de Milei en la campaña electoral

La Libertad Avanza denunció a Bussi por uso indebido de la imagen de Milei en la campaña electoral

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Comentarios