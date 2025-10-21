Javier Milei: "Estamos en un momento bisagra de la historia argentina"

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este martes una caravana en Córdoba junto al candidato a diputado Gonzalo Roca a días de las elecciones legislativas. "Estamos en un momento bisagra de la historia argentina", aseguró.
"Es la oportunidad para cambiar la composición del Congreso. Falta mucho. Nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar 100 años de populismo de la noche a la mañana. Vamos en la dirección correcta. La inflación, que iba camino a convertirse en 20.000%, hoy es del 30%", afirmó.
Y agregó: "Sigue siendo aberrante tener 30% de pobres, pero cuando llegamos esa cifra era de 57%. Sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos. No comían y hoy sí comen. Cuando llegamos había 9.000 piquetes por año y hoy hay cero".
También destacó los logros de su administración en este tiempo. "¡Terminamos con los piquetes! ¡Estamos exterminando la inseguridad! Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia ¡Estamos terminando con el narcotráfico!", sentenció.
“Tenemos que ir avanzando con las ideas de la libertad o volver a la esclavitud populista del kirchnerismo”, sentenció el mandatario.