Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncia por coacción

Desde Unidos por Tucumán, los candidatos Roberto Sánchez, José María Canelada, Micaela Viña y Milagros Céliz presentaron una denuncia penal contra Zalazar por presuntas amenazas, coacción y alteración de la libertad del elector. “Este delegado comunal debe ser separado de inmediato para evitar más aprietes. Estamos hartos del Tucumán de los matones, de los patrones de estancia. Si el gobernador fuera responsable, ya hubiera intervenido la comuna”, expresaron en un comunicado conjunto. Sánchez, candidato en primer término, afirmó que no se trata de un caso aislado. “Hay una bajada de línea que viene de lo más alto del poder a las comunas rurales y municipios. Venimos a defender a los empleados y ciudadanos de cada lugar porque el voto debe ser absolutamente libre”, dijo. Además, sostuvo que “las autoridades no pueden aprovecharse de sus puestos para amenazar a las personas que trabajan en la comuna o en las intendencias”.