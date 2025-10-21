Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Los candidatos a diputado nacional por La Libertad Avanza, CREO y Unidos por Tucumán repudiaron y denunciaron ante la Justicia Federal al comisionado de la comuna de Gobernador Garmendia, Marcelo Salazar, tras la difusión de un video en el que el funcionario habría condicionado la continuidad laboral de los empleados comunales al voto por el frente Tucumán Primero. El hecho generó un amplio repudio político y llevó al Gobierno provincial a anunciar que se evalúa tomar medidas.
En la grabación, transmitida a través de Facebook, se escucha a Salazar expresar: “Aquel que se equivoca, se equivoca porque quiere, porque no lo quiere guardar al peronismo o porque no le gusta el trabajo de la comuna. Por eso yo, el 27, ya tengo impresas las renuncias para que pasen por la comuna a firmar”. Las declaraciones, atribuidas al comisionado, desataron críticas de distintos espacios políticos opositores.
Denuncia por coacción
Desde Unidos por Tucumán, los candidatos Roberto Sánchez, José María Canelada, Micaela Viña y Milagros Céliz presentaron una denuncia penal contra Zalazar por presuntas amenazas, coacción y alteración de la libertad del elector. “Este delegado comunal debe ser separado de inmediato para evitar más aprietes. Estamos hartos del Tucumán de los matones, de los patrones de estancia. Si el gobernador fuera responsable, ya hubiera intervenido la comuna”, expresaron en un comunicado conjunto. Sánchez, candidato en primer término, afirmó que no se trata de un caso aislado. “Hay una bajada de línea que viene de lo más alto del poder a las comunas rurales y municipios. Venimos a defender a los empleados y ciudadanos de cada lugar porque el voto debe ser absolutamente libre”, dijo. Además, sostuvo que “las autoridades no pueden aprovecharse de sus puestos para amenazar a las personas que trabajan en la comuna o en las intendencias”.
El candidato de La Libertad Avanza, Federico Pelli, también repudió las declaraciones. “No debería ser normal que un comisionado comunal extorsione con despedir a los empleados que elijan opciones distintas al kirchnerismo”, sostuvo. En su cuenta de X, el postulante libertario expresó: “Los tucumanos merecen tener la libertad de elegir de forma democrática a quienes decidan por convicción, no por aprietes mafiosos”. Pelli consideró que “usar la amenaza desde el poder político para condicionar el voto del pueblo” es una práctica que “no puede seguir naturalizándose”.
Desde el espacio CREO, la candidata Paula Omodeo coincidió en la gravedad del hecho. “Eso no es una elección libre, es extorsión desde el poder del Estado. En Tucumán ya conocemos este método: usar el Estado para disciplinar a la gente y conservar el poder”, señaló. A su vez, afirmó que el episodio refleja la necesidad de una reforma política en la provincia. “Los tucumanos merecemos votar sin miedo, sin presiones y sin tener que elegir entre su trabajo y su libertad”, añadió.
“Se evalúan medidas”
El episodio tuvo también respuesta del oficialismo. En conferencia de prensa, el gobernador en uso de licencia y actual candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, se despegó de las declaraciones atribuidas a Salazar. “No estamos para nada de acuerdo y desde el Ministerio del Interior ya se le hizo un llamado de atención”, aseguró durante una recorrida por obras en la Maternidad Provincial.
Jaldo indicó que el Gobierno analiza sanciones contra el comisionado comunal, quien habría formulado los comentarios durante una capacitación sobre el uso de la Boleta Única de Papel. “Se está evaluando qué tipo de medida se va a tomar. No podemos permitir este tipo de amenazas, menos con los empleados, que son el eslabón más frágil y a quienes debemos cuidar”, sostuvo el mandatario.
Finalmente, el gobernador llamó a la ciudadanía a ejercer su voto con libertad en las elecciones legislativas de este domingo. “El trabajador no tiene que tener miedo a lo que vaya a votar el domingo. Bajo ninguna manera. Hoy, gracias a la democracia, cada uno tiene el derecho de elegir, y elegir a quién crea que puede ser más útil o a quién crea que puede defender y cuidar más a la provincia de Tucumán, porque acá se trata de que nuestros diputados respondan a la provincia, ayuden al Gobierno de Tucumán”, remarcó.