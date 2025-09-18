Qué dijo Manuel Adorni sobre la suba del dólar hoy y la intervención del Banco Central

El Gobierno volvió a enviar un mensaje de calma frente a la tensión cambiaria. En su conferencia de prensa diaria, Manuel Adorni aseguró que el Banco Central (BCRA) está preparado para intervenir en el mercado cambiario y utilizar reservas en caso de ser necesario. Según explicó, la estrategia será vender dólares “cuando la divisa toque el techo de la banda”, es decir, en torno a los $1.400.