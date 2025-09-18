Qué dijo Manuel Adorni sobre la suba del dólar hoy y la intervención del Banco Central

Mientras los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país supera los 1400 puntos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el esquema cambiario y confirmó que el Banco Central intervendrá para contener la divisa.
El Gobierno volvió a enviar un mensaje de calma frente a la tensión cambiaria. En su conferencia de prensa diaria, Manuel Adorni aseguró que el Banco Central (BCRA) está preparado para intervenir en el mercado cambiario y utilizar reservas en caso de ser necesario. Según explicó, la estrategia será vender dólares “cuando la divisa toque el techo de la banda”, es decir, en torno a los $1.400.
“Incluye la política fiscal, monetaria y cambiaria, y es consistente. Nunca jamás va a tener algún problema el BCRA en comprar esos pesos cuando el dólar toque el techo”, afirmó el portavoz presidencial.
Caída de bonos y suba del riesgo país
La declaración se produjo en una jornada marcada por la volatilidad financiera. Los bonos argentinos que cotizan en Wall Street retrocedieron hasta 3,5%, mientras que las acciones locales cayeron casi 3%. En paralelo, el riesgo país superó los 1300 puntos básicos, su nivel más alto en un año.
En la apertura de este jueves, el dólar mayorista se mantuvo en $1474,50, mientras que el oficial cotizó a $1485 en las pantallas del Banco Central. La autoridad monetaria ya vendió U$S 53 millones para frenar la presión.
En el mercado financiero, el dólar MEP avanzó a $1491,73 y el contado con liquidación (CCL) trepó hasta $1503,66. En tanto, el dólar blue subió $15 y se vendió a $1505.
Cruce con la oposición
Además de defender el esquema económico, Adorni criticó a la oposición tras el rechazo de los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento para el Hospital Garrahan y universidades.
“Cuando atentas contra una de las columnas vertebrales del programa económico, la intención es que no puedas gobernar”, afirmó.
En ese sentido, el funcionario responsabilizó al sistema político por trabar el rumbo oficial:
“Lo que falla no es el Gobierno, es un sistema de política que no quiere que la Argentina avance”.