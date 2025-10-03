Adorni admitió que Espert tendrá que dar más explicaciones: “Estamos obligados a ser transparentes”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que, aunque el diputado José Luis Espert habló de su relación con Fred Machado, es probable que deba ofrecer más explicaciones si persisten las dudas.
Adorni enfatizó la obligación del Gobierno y de sus funcionarios de ser transparentes. "Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas", declaró Adorni en conferencia de prensa.
Más preguntas en medio de la polémica
El funcionario se refirió esta mañana a la polémica en torno a José Luis Espert y su vínculo con Fred Machado, señalado por la justicia como presunto narcotraficante. “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando”, insistió en conferencia de prensa.
Al ser consultado sobre si la aclaración resultó suficiente para Javier Milei, Adorni dijo que la posición oficial se encuentra reflejada en el mensaje publicado por el propio presidente en la red social X. “El profe José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y, como todo ladrón, creen a otros de su misma condición. Fin”, había escrito Milei.
“Remítanse al tuit del Presidente, que sin dudas da respuesta a la pregunta”, expresó Adorni. Además, el vocero enfatizó que su función es representar la voz del presidente y del Gobierno nacional, y que las explicaciones sobre la conducta del diputado corresponden exclusivamente al propio involucrado.