Adorni admitió que Espert tendrá que dar más explicaciones: “Estamos obligados a ser transparentes”

Al ser consultado sobre si la aclaración resultó suficiente para Javier Milei, Adorni dijo que la posición oficial se encuentra reflejada en el mensaje publicado por el propio presidente en la red social X. “El profe José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y, como todo ladrón, creen a otros de su misma condición. Fin”, había escrito Milei.