Milei definió su gira de campaña como “tour constitucional” y calificó a los kirchneristas de “gremlins”

En medio de su recorrido por Tucumán y Santiago del Estero para las elecciones del 26 de octubre, el presidente cargó contra los sectores kirchneristas. "Les cayó agua y se convirtieron en monstruos", comentó.

El presidente Javier Milei definió este sábado su gira de campaña como un “tour constitucional” y cargó contra los sectores kirchneristas, a quienes comparó con “gremlins” tras los comicios en la provincia de Buenos Aires. 

“Hay un resurgir de las ideas de la libertad, pero por otra parte la gente ve cómo los kukas se convirtieron en gremlins después de la elección en Buenos Aires. Les cayó agua y se convirtieron en monstruos”, afirmó en declaraciones radiales.

El mandatario cuestionó además la relación del candidato a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, con el presidente venezolano Nicolás Maduro y acusó a la oposición de vínculos con el narcotráfico. 

Cortes de calles y perímetros de seguridad por la visita de Milei a Tucumán

“Tenemos récord de incautación de drogas, cuando el gobierno anterior había dicho que perdió la guerra contra el narcotráfico. Ahora nos damos cuenta porque no querían pelear contra el narco; ellos eran socios y estaban financiados por el narcodictadura de Maduro”, sostuvo.

Milei también se refirió a la renuncia del ex candidato libertario a diputado José Luis Espert, comparando su actitud con la de la expresidenta Cristina Kirchner, actualmente bajo arresto domiciliario. 

Detuvieron en Tucumán a un hombre que amenazó a Milei en las redes sociales

“El profesor Espert consideró que dañaba el debate, dio un paso al costado. Ahora, con estas pruebas contundentes…”, aseguró el Presidente, que volvió a insistir sobre los presuntos vínculos entre el peronismo y Venezuela.

En relación con causas de corrupción que afectan a dirigentes opositores, Milei destacó: “La líder de los kirchneristas está presa, sale al balcón con una tobillera. Siguen un movimiento cuyo líder es un preso por corrupción. Y todavía está pendiente el memorándum con Irán, la causa Cuadernos, que se liga con Venezuela”.

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Por otra parte, el jefe de Estado habló sobre los 40 mil millones de dólares que Estados Unidos prestará a la Argentina, aclarando que el respaldo financiero dependerá de que su línea de gobierno continúe después de 2027. 

“Si soy reelecto, continúa. Si se da que no soy reelecto, pero es alguien que continúa la misma línea conceptual, también continúa. Si eligen a un comunista, ahí no, no van a apoyar a un comunista”, advirtió.

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Para cerrar, Milei se refirió a la situación económica y vaticinó cambios tras las elecciones legislativas del 26 de octubre: “Todo el ruido económico va a desaparecer. Vamos a ingresar muchísimos senadores”, pronosticó.

