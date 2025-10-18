Cortes de calles y perímetros de seguridad por la visita de Milei a Tucumán

El presidente Javier Milei ya se encuentra en la provincia. El mandatario participará esta tarde de una caminata en apoyo a los candidatos locales de La Libertad Avanza, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que Tucumán renovará cuatro bancas en la Cámara de Diputados.