Cortes de calles y perímetros de seguridad por la visita de Milei a Tucumán

El presidente Javier Milei ya se encuentra en la provincia. El mandatario participará esta tarde de una caminata en apoyo a los candidatos locales de La Libertad Avanza, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que Tucumán renovará cuatro bancas en la Cámara de Diputados.
Raúl Silva, jefe de Operaciones Policiales, detalló el esquema de seguridad previsto, que incluye cortes de tránsito, zonas restringidas y un seguimiento coordinado de todos los traslados de la comitiva presidencial.
El mandatario estará en el Hotel Catalinas Park, donde permanecerá en actividades privadas hasta cerca de las 18. Por este motivo hay corte total en ambas arterias de avenida Soldati, entre Cuba y calle Honduras. “Pedimos a los vecinos que planifiquen rutas alternativas”, señaló el jefe policial.
La caminata proselitista se realizará en el centro de Yerba Buena, con una duración estimada de entre 30 y 60 minutos, centrada en la intersección de avenida Aconquija y Lobo de la Vega. En esa zona se establecerá un perímetro de seguridad de 100 metros.
“Desde las 15 hasta las 20, aproximadamente, se restringirá el tránsito en ese sector para garantizar la seguridad del presidente y de los participantes”, agregó Silva.
Todos los traslados de la comitiva presidencial se realizarán bajo un esquema de cápsula de seguridad, con la participación de agentes de la Policía de Tucumán, que guiarán y realizarán cortes de paso cuando sea necesario.
Finalmente, Silva pidió colaboración a la ciudadanía: “La Policía de Tucumán garantizará que todas las actividades del presidente se desarrollen con normalidad. Pedimos paciencia y comprensión ante los cortes, que son necesarios por cuestiones de seguridad”.