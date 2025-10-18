Secciones
Política

Cortes de calles y perímetros de seguridad por la visita de Milei a Tucumán

Habrá zonas restringidas para garantizar la seguridad del presidente durante su caminata en Yerba Buena. Corte en ambas arterias de avenida Soldati.

Foto gentileza martín viola Foto gentileza martín viola
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei ya se encuentra en la provincia. El mandatario participará esta tarde de una caminata en apoyo a los candidatos locales de La Libertad Avanza, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que Tucumán renovará cuatro bancas en la Cámara de Diputados.

Raúl Silva, jefe de Operaciones Policiales, detalló el esquema de seguridad previsto, que incluye cortes de tránsito, zonas restringidas y un seguimiento coordinado de todos los traslados de la comitiva presidencial.

El mandatario estará en el Hotel Catalinas Park, donde permanecerá en actividades privadas hasta cerca de las 18. Por este motivo hay corte total en ambas arterias de avenida Soldati, entre Cuba y calle Honduras. “Pedimos a los vecinos que planifiquen rutas alternativas”, señaló el jefe policial.

La caminata proselitista se realizará en el centro de Yerba Buena, con una duración estimada de entre 30 y 60 minutos, centrada en la intersección de avenida Aconquija y Lobo de la Vega. En esa zona se establecerá un perímetro de seguridad de 100 metros.

“Desde las 15 hasta las 20, aproximadamente, se restringirá el tránsito en ese sector para garantizar la seguridad del presidente y de los participantes”, agregó Silva.

Todos los traslados de la comitiva presidencial se realizarán bajo un esquema de cápsula de seguridad, con la participación de agentes de la Policía de Tucumán, que guiarán y realizarán cortes de paso cuando sea necesario.

Finalmente, Silva pidió colaboración a la ciudadanía: “La Policía de Tucumán garantizará que todas las actividades del presidente se desarrollen con normalidad. Pedimos paciencia y comprensión ante los cortes, que son necesarios por cuestiones de seguridad”.

Temas Yerba BuenaCubaPolicía de TucumánHondurasJavier MileiLibertad AvanzaFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
2

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
3

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”
4

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo
5

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán
6

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Más Noticias
Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

Comentarios