Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

El mandatario mantendrá reuniones protocolares antes de participar en actividades en Yerba Buena.

Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei llega hoy a Tucumán para cumplir con una agenda que combinará actividades institucionales y recorridos públicos, en el marco de su estrategia de apoyo político a La Libertad Avanza en el interior del país.

Según el itinerario oficial de Nación, Milei arribará a las 13.15 al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, donde será recibido por las autoridades locales y representantes de su espacio político.

Aproximadamente a las 13.30, el mandatario se trasladará al Hotel Catalinas, donde tiene previstas entrevistas con medios y reuniones protocolares con dirigentes locales y funcionarios.

Por la tarde, a las 18.45, Milei tiene programada una visita al shopping, donde podría realizar un recorrido abierto al público, aunque esta actividad aún está sujeta a confirmación.

Finalmente, la partida del Presidente está prevista para las 20, poniendo fin a una visita breve en Tucumán, pero cargada de gestos políticos y de campaña.

