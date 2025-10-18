Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Javier Milei arribó este sábado a Tucumán y fue recibido en medio de una gran ovación por militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza. El Presidente llegó alrededor de las 13.15 al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, donde fue aguardado por dirigentes de su espacio político y seguidores que se acercaron para saludarlo.
Cerca de las 13.30, Milei se trasladó al Hotel Catalinas. Un video publicado por el periodista José Romero Silva captó el clima de euforia que se vivió en la puerta del lugar. Hubo cánticos contra el kirchnerismo, aplausos y celulares en alto por parte de un nutrido grupo de seguidores que se acercaron para saludarlo, sacarse fotos y grabar videos.
Milei también está acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, que invitó a los tucumanos al acto que se realizará en Yerba Buena, más precisamente en avenida Aconquija y su cruce con Lobo de la Vega.
ÚLTIMO | Ovacionado, cantando contra los kirchneristas y rodeado de seguidores que pedían fotos y selfies: así fue la llegada de @JMilei en Tucumán— José Romero Silva (@Josecitors) October 18, 2025
En el hotel, el mandatario tiene previstas entrevistas con medios locales y reuniones protocolares con dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza. Para la tarde estará junto al candidato a diputado Nacional, Federico Pelli, en Yerba Buena.
La partida del jefe de Estado está programada para las 20, tras una agenda breve pero cargada de gestos políticos y de campaña en territorio tucumano.
En Santiago
Más temprano, durante la mañana, Milei había estado en Santiago del Estero como parte de una gira nacional para impulsar las candidaturas locales de su espacio.
“Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, declaró allí el mandatario.