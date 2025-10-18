Secciones
Política

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

El Presidente arribó pasado el mediodía al aeropuerto Benjamín Matienzo en el marco de una gira política para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia.

captura de video captura de video
Hace 2 Hs

Javier Milei arribó este sábado a Tucumán y fue recibido en medio de una gran ovación por militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza. El Presidente llegó alrededor de las 13.15 al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, donde fue aguardado por dirigentes de su espacio político y seguidores que se acercaron para saludarlo.

Cerca de las 13.30, Milei se trasladó al Hotel Catalinas. Un video publicado por el periodista José Romero Silva captó el clima de euforia que se vivió en la puerta del lugar. Hubo cánticos contra el kirchnerismo, aplausos y celulares en alto por parte de un nutrido grupo de seguidores que se acercaron para saludarlo, sacarse fotos y grabar videos.

Milei también está acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, que invitó a los tucumanos al acto que se realizará en Yerba Buena, más precisamente en avenida Aconquija y su cruce con Lobo de la Vega.

En el hotel, el mandatario tiene previstas entrevistas con medios locales y reuniones protocolares con dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza. Para la tarde estará junto al candidato a diputado Nacional, Federico Pelli, en Yerba Buena.

La partida del jefe de Estado está programada para las 20, tras una agenda breve pero cargada de gestos políticos y de campaña en territorio tucumano.

En Santiago

Más temprano, durante la mañana, Milei había estado en Santiago del Estero como parte de una gira nacional para impulsar las candidaturas locales de su espacio. 

“Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, declaró allí el mandatario.

Temas ArgentinaJavier MileiLa Libertad AvanzaFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
2

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
3

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”
4

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo
5

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán
6

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Más Noticias
Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

“No le ate las manos a Alfonsín”

“No le ate las manos a Alfonsín”

Comentarios