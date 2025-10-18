Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Cerca de las 13.30, Milei se trasladó al Hotel Catalinas. Un video publicado por el periodista José Romero Silva captó el clima de euforia que se vivió en la puerta del lugar. Hubo cánticos contra el kirchnerismo, aplausos y celulares en alto por parte de un nutrido grupo de seguidores que se acercaron para saludarlo, sacarse fotos y grabar videos.