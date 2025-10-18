Secciones
Seguridad

Detuvieron en Tucumán a un hombre que amenazó a Milei en las redes sociales

La Policía Federal lo apresó por orden de la Justicia Federal, tras publicaciones intimidatorias en Facebook en las que advertía que “iba a haber balas” durante la visita presidencial.

IMAGEN DE LA POLICIA IMAGEN DE LA POLICIA
Hace 2 Hs

La Policía Federal Argentina (PFA), a través de la División Antidrogas Tucumán, detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de emitir amenazas contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y un militante activo de La Libertad Avanza.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso realizó publicaciones en la red social Facebook con expresiones intimidatorias en las que advertía que “iba a haber balas” durante la visita presidencial a la provincia prevista para hoy.

Ante la gravedad de los hechos, intervino de inmediato el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal con competencia en la causa.

Personal especializado de la División Antidrogas Tucumán llevó adelante tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje que permitieron identificar al acusado. Finalmente, fue interceptado en la vía pública y puesto a disposición de la Justicia Federal.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance y las motivaciones de las amenazas. Desde las autoridades remarcaron que cualquier acción que atente contra las instituciones democráticas y sus representantes será investigada con el máximo rigor, reafirmando el compromiso del Estado en la defensa del orden constitucional y la seguridad pública.

Temas Corte Suprema de Justicia de la NaciónPolicía Federal ArgentinaPúblicoJavier MileiLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
2

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
3

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”
4

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo
5

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán
6

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Más Noticias
Hallan muerto a un hombre en el acceso norte e investigan un posible homicidio

Hallan muerto a un hombre en el acceso norte e investigan un posible homicidio

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

El “Petiso David” ya está en el penal de Benjamín Paz

El “Petiso David” ya está en el penal de Benjamín Paz

Ya son cuatro los condenados por delitos contra Jaldo

Ya son cuatro los condenados por delitos contra Jaldo

Comentarios