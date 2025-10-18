Detuvieron en Tucumán a un hombre que amenazó a Milei en las redes sociales

La Policía Federal Argentina (PFA), a través de la División Antidrogas Tucumán, detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de emitir amenazas contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y un militante activo de La Libertad Avanza.
Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso realizó publicaciones en la red social Facebook con expresiones intimidatorias en las que advertía que “iba a haber balas” durante la visita presidencial a la provincia prevista para hoy.
Ante la gravedad de los hechos, intervino de inmediato el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal con competencia en la causa.
Personal especializado de la División Antidrogas Tucumán llevó adelante tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje que permitieron identificar al acusado. Finalmente, fue interceptado en la vía pública y puesto a disposición de la Justicia Federal.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance y las motivaciones de las amenazas. Desde las autoridades remarcaron que cualquier acción que atente contra las instituciones democráticas y sus representantes será investigada con el máximo rigor, reafirmando el compromiso del Estado en la defensa del orden constitucional y la seguridad pública.