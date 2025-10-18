Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

El peronismo se mostró fuerte, unido y movilizado en la comuna de Ranchillos. Una multitud desbordó las instalaciones del Club San Antonio para respaldar a los candidatos del Frente Tucumán Primero, en el 80° Aniversario del Día de la Lealtad Peronista. El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, encabezó el masivo acto, lanzó algunos dardos al presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) que hoy visitará la provincia y presagió un triunfo contundente el domingo 26. “De las cuatro bancas, el Partido Justicialista va a sacar tres”, declaró ante una consulta de LA GACETA.
En el cielo, los rayos de sol se filtraban entre las nubes plomizas de la tarde de ayer, manteniendo latente en la zona este la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas fuertes. En el suelo, cientos de colectivos y vehículos particulares que llegaron de toda la provincia colapsaban la ruta 302, por donde también una multitud con banderas y pecheras de todos los colores avanzaba a pie entre parrillas humeantes y carritos con comidas y bebidas.
“Mienten Trump y Milei”
Alrededor de las 18.40, Jaldo subió al escenario donde lo esperaban decenas de dirigentes y autoridades como senadores, diputados, ministros, intendentes, legisladores, concejales y comisionados rurales. Con el cielo ya cubierto y algunas gotas incipientes, se optó por reducir las alocuciones para ganarle al posible temporal. Así, los oradores centrales fueron el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Miguel Acevedo, y el dirigente tranqueño.
El titular de la Legislatura remarcó que el peronismo se cayó y se levantó un millón de veces en su historia, gracias a la fuerza y el compromiso de la militancia. “No hay otro partido que tenga un 17 de octubre”, subrayó. Además, arengó al peronismo de cara a los comicios. “Tenemos otra batalla que se libra con el voto, para decirle a los porteños. Y ya no tan solo a los porteños, porque hay un yankee que dice que si gana Milei nos va a ayudar y sino, no. ¡Mentira! ¡Miente él y miente Milei! Lo que quieren es hundirnos más”, lanzó en alusión al acuerdo con Donald Trump, y convocó a que en Tucumán siga habiendo trabajo, obras, seguridad y educación de la mano de Jaldo.
“El peronismo está vivo”
El gobernador en uso de licencia, en tanto, se expresó mucho más moderado. Mencionó que un 17 de octubre la militancia salió a las calles a defender a Juan Domingo Perón, y que ayer el peronismo se convocó para defender a las familias tucumanas. Señaló que faltan menos de 10 días para las elecciones, y convocó a la militancia: “tenemos que asumir el compromiso de que el 26 de octubre vamos a llenar las urnas de votos peronistas en Tucumán”.
“Hoy el peronismo está más vivo que nunca en la provincia de Tucumán, le guste a quien le guste”, bramó Jaldo. Además, se diferenció de la gestión de Milei. “Todavía no puede gobernar la nación argentina y ya va a cumplir dos años. Pero nosotros en Tucumán pusimos la casa en orden y estamos gobernando con más salud, más educación, más obras y más seguridad para nuestra gente”, chicaneó.
Entre los presentes en el escenario, entonaron la marcha peronista la esposa del mandatario, Ana María Grillo; los candidatos a diputados Gladys Medina, Javier Noguera, Elia Fernández y Carolina Vargas Aignasse; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla; los ministros Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud), Regino Amado (Gobierno y Justicia) Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Federico Masso (Desarrollo Social), Marcelo Nazur (Obras Obras, Infraestructura y Transporte Público), Susana Montaldo (Educación); y los legisladores Roque Álvarez, Aldo Salomón, Roberto Moreno, Gerónimo Vargas Aignasse, Rolando Alfaro y Mario Leito, entre otros.
Triunfo de punta a punta
En rueda de prensa, Jaldo se expresó más punzante y contundente que sobre el escenario. Insistió con que el lunes 27 de octubre, cuando retorne de su licencia, el cielo “va a amanecer celeste, con un triunfo contundente del Frente Tucumán Primero”. Además, consultado por este diario, se refirió a la visita de Milei a Tucumán para respaldar a los candidatos de LLA. “El Presidente está en su derecho de visitar la provincia (...) Lo que nos duele un poco es que el 9 de Julio (...), por vocación y obligación, tenía que estar en Tucumán. Lamentablemente (no estuvo), dicen que por factores climáticos. (...) Ningún presidente se tiene que olvidar que el 9 de julio los tucumanos somos capital de la República Argentina”, expresó.
“Que el Presidente sea bienvenido, que la pase bien con su espacio político, que regrese tranquilo”, dijo el gobernador, y puso a disposición la seguridad de ser necesario. Pero también aprovechó para chicanearlo: “el 26 de octubre le vamos a pedir disculpas porque le vamos a estar ganando las elecciones de punta a punta en la provincia de Tucumán.
Por último, consultado por LA GACETA sobre qué definía como un triunfo contundente, Jaldo respondió que son cuatro bancas de diputados las que estarán en juego y que no hay que adelantarse a la elección del pueblo tucumano. Sin embargo, dijo: “con la campaña electoral, con los tucumanos y tucumanas que nos vienen acompañando, con un peronismo unido en toda la provincia, con la prolijidad de gestión que venimos teniendo a nivel provincial y municipal (...) no hay duda que Tucumán Primero va a tener un triunfo contundente. Creo que de las cuatro, el Partido Justicialista va a sacar tres bancas”.
Con la voz afectada y la camisa transpirada, Jaldo se retiró satisfecho por la convocatoria y confiado para el domingo 26.
“Vamos a dejar todo”: Acevedo confía en el apoyo de los tucumanos
El vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Miguel Acevedo, confió en que la gente apoyará al peronismo tucumano en las urnas el domingo 26. “Hay que ir como si fuésemos perdiendo, no hay que confiarnos. Nosotros vamos a dejar todo y confiamos en que la ciudadanía nos acompañe”, expresó en rueda de prensa. Remarcó que la Provincia brinda salud, educación y otros servicios sin haber tomado deuda. Diferenció que la Nación tomó deuda millonaria en dólares y que en la provincia “no hemos visto ni un tractor”. En cuanto a la visita de Milei, señaló que respeta que venga a ver a sus aliados.
“Por un Estado presente”: Rossana Chahla defendió la atención estatal
En el cierre del acto por el Día de la Lealtad Peronista, la intendenta capitalina Rossana Chahla remarcó la necesidad de un Estado presente en Tucumán. “El pueblo es el que decide con su voto: un Estado presente, como es la oferta de Tucumán Primero, o sin Estado, que cuando se aleja sufren los más vulnerables. Un Estado eficiente es uno que controla, uno inteligente; que atiende la salud, la educación, a los jubilados y a los dicapacitados. No se puede retirar ni hacer a un costado porque el hilo se corta por lo más sano, que son los niños, los jóvenes sin trabajo y nuestros adultos mayores”, expresó.
La dirigencia en Ranchillos
Manzur encabezó un acto en Yerba Buena.- Mientras sucedía el acto multitudinario por el Día de la Lealtad Peronista, en Ranchillos, el Movimiento de Unidad Popular (MUP) llevó adelante un encuentro en Yerba Buena, encabezado por el senador Juan Manzur, a un día de la llegada del presidente Javier Milei a esa misma ciudad. “Me vine aquí porque anuncian que va a venir Milei. Quiero decirle al pueblo de Yerba Buena, a los que están acá, a los vecinos, a los amigos: que aquí en Yerba Buena Milei va a perder y el peronismo le va a ganar. Aquí hay un pueblo que aguanta, que resiste, por eso esta tarde estamos cumpliendo 80 años”, celebró el ex gobernador, junto al diputado nacional Pablo Yedlin y el legislador Gabriel Yedlin. Los referentes fueron invitados por Luis Romano, secretario General del MUP.
En colectivos, en autos y en sulkys.- La militancia congregada en Ranchillos llegó desde todos los puntos de la Provincia para participar del acto peronista. Durante la tarde, la Ruta N° 302 estuvo repleta de colectivos y vehículos que intentaban llegar al predio del Club San Antonio. Incluso sorprendió el transporte de los dirigentes simoqueños: el intendente Elvio Salazar y el legislador Marcelo Herrera encabezaron una caravana en sulky que los hizo llegar a la celebración por el Día de la Lealtad.
Amplia convocatoria y puestos de comida.- Sobre la Ruta Provincial N° 302, en las afueras del Club San Antonio de Ranchillos, estaban distribuidos distintos puntos de venta de alimentos y refrescos. Se manejaron con precios populares: nada sobrepasaba los $5.000. Había choripanes, papas fritas, sándwiches de milanesa, helados y facturas; para beber, se ofrecían agua, gaseosas y bebidas como vino y cerveza. También se vendían copos de nieve, cigarrillos y pebetes. Sobre la convocatoria, las tribunas del predio estaban repletas de militantes y hubo quienes no pudieron ingresar, teniendo que escuchar el acto desde afuera. Los colectivos comenzaron a llegar a las 14.
Discursos y reacciones de los presentes.- Durante el acto encabezado por el Frente Tucumán Primero, distintos dirigentes expresaron el acompañamiento al gobernador y candidato, Osvaldo Jaldo. “Hoy hemos ratificado el compromiso con el peronismo de defender la educación, la salud, la seguridad, de estar a la par de la gente que más necesita y en contra de las medidas que avanzan contra la gente más necesitada”, dijo Darío Monteros, ministro del Interior. El secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, agregó: “fue una verdadera fiesta, celebrando todos con el gran fervor de cada 17 de octubre. (Estoy) muy contento de acompañar a este movimiento, como extra partidario, en esta fiesta peronista”. El legislador Roque Álvarez señaló: “es un reconocimiento a lo que significó la justicia social, la soberanía política y hasta la independencia económica, en un contexto en el que vemos que nos estamos endeudando hijos y nietos”.
La Capital presente.- El municipio capitalino estuvo presente en el acto. El presidente del Concejo, Fernando Juri, manifestó: “esto es un peronismo unido. Nosotros no subestimamos al adversario, pero acá está la gente y el pueblo que nos responde”. En tanto, Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, cerró la jornada con un cántico en contra del Presidente. “Traigan al gorila de Milei / para que vea / que este pueblo no cambia de ideas / lleva la bandera de Evita Perón”, entonó.
"Muchas expectativas": Gladys Medina habló de un amplio respaldo
Durante la celebración por el Día de la Lealtad Peronista, la diputada nacional Gladys Medina agradeció el “acompañamiento en este acto masivo” en Ranchillos y se mostró confiada rumbo al 26 de octubre. “Estamos con muchas expectativas. Sin lugar a dudas el Frente Tucumán Primero, que encabeza Osvaldo Jaldo, sin lugar a dudas va a ser la lista más votada y con un triunfo contundente en la Provincia”, dijo la candidata que le sigue al gobernador en el armado.
Figueroa, con bajo perfil: la legisladora no subió al escenario
La legisladora Sandra Figueroa, en uso de licencia tras ser procesada por lavado, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita en la causa de Juan Bautista Alberdi, sorprendió por su presencia en el Club San Antonio. La esposa del ex intendente Luis “Pato” Campos observó el acto casi desde el público, en la parte interna del vallado que separaba a los dirigentes de la militancia. Figueroa llegó junto a un grupo de mujeres y no subió al escenario como el resto de referentes.