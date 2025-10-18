Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Discursos y reacciones de los presentes.- Durante el acto encabezado por el Frente Tucumán Primero, distintos dirigentes expresaron el acompañamiento al gobernador y candidato, Osvaldo Jaldo. “Hoy hemos ratificado el compromiso con el peronismo de defender la educación, la salud, la seguridad, de estar a la par de la gente que más necesita y en contra de las medidas que avanzan contra la gente más necesitada”, dijo Darío Monteros, ministro del Interior. El secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, agregó: “fue una verdadera fiesta, celebrando todos con el gran fervor de cada 17 de octubre. (Estoy) muy contento de acompañar a este movimiento, como extra partidario, en esta fiesta peronista”. El legislador Roque Álvarez señaló: “es un reconocimiento a lo que significó la justicia social, la soberanía política y hasta la independencia económica, en un contexto en el que vemos que nos estamos endeudando hijos y nietos”.