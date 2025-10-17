Día de la Lealtad: "Hoy el peronismo está más vivo que nunca en Tucumán, le guste a quien le guste", afirmó Jaldo

19:05 hs

Habla Osvaldo Jaldo

El gobernador en uso de licencia y candidato a diputado Osvaldo Jaldo habla en el Club San Antonio de Ranchillos, mientras cae una llovizna. Agradece el masivo acompañamiento y afirma que hay gente que se quedó sin lugar para entrar. "Faltan menos de 10 días para ese gran momento donde Tucumán tiene la gran responsabilidad de poner ese voto de confianza y de unidad para todos los tucumanos y tucumanas. Por eso hoy tenemos que asumir el compromiso que el 26 de octubre vamos a llenar las urnas de votos peronistas".

"Hoy el peronismo está más vivo que nunca en Tucumán, le guste a quién le guste", agrega.

"Decirle a nuestro Presidente que él todavía no puede gobernar la Nación Argentina y ya va a cumplir dos años. Pero en Tucumán pusimos la casa en orden y estamos gobernando en Tucumán con más salud, educación, obras y seguridad".