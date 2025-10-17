Día de la Lealtad: "Hoy el peronismo está más vivo que nunca en Tucumán, le guste a quien le guste", afirmó Jaldo

20 minutos
Apenas 20 minutos duró el acto por el Día de la Lealtad. Los organizadores sostienen que se redujeron los tiempos porque Tucumán está bajo alerta amarilla. Sorprendió el discurso de Jaldo, mucho menos potente de lo que se esperaba.
Habla Osvaldo Jaldo
El gobernador en uso de licencia y candidato a diputado Osvaldo Jaldo habla en el Club San Antonio de Ranchillos, mientras cae una llovizna. Agradece el masivo acompañamiento y afirma que hay gente que se quedó sin lugar para entrar. "Faltan menos de 10 días para ese gran momento donde Tucumán tiene la gran responsabilidad de poner ese voto de confianza y de unidad para todos los tucumanos y tucumanas. Por eso hoy tenemos que asumir el compromiso que el 26 de octubre vamos a llenar las urnas de votos peronistas".
"Hoy el peronismo está más vivo que nunca en Tucumán, le guste a quién le guste", agrega.
"Decirle a nuestro Presidente que él todavía no puede gobernar la Nación Argentina y ya va a cumplir dos años. Pero en Tucumán pusimos la casa en orden y estamos gobernando en Tucumán con más salud, educación, obras y seguridad".
Llegó la intendenta Rossana Chahla
Por las demoras en la ruta, acaba de llegar la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
Llegó Jaldo y empieza el acto
Acaba de arribar al Club San Antonio de Ranchillos el gobernador y candidato a diputado Osvaldo Jaldo.
Viajaron desde muy temprano
Desde distintos puntos de la Provincia, los militantes viajaron a Ranchillos en vehículos particulares y en colectivos, colmando el tráfico en la Ruta 302. “Para nosotros el Día de la Lealtad es un día muy especial, así que acá estamos acompañando al gobernador Osvaldo Jaldo”, dijo Silvia Carchetti, que llegó a las 14 para poder ubicarse al frente del escenario y acompaña al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri.
Manzur se fue a otro acto
Dirigentes confirman que no estará presente en Ranchillos el senador y candidato suplente Juan Manzur. Indicaron que participará de un acto que se está llevando a cabo en Yerba Buena, organizado por Luis Romano.
"No subestimamos al rival"
"Esto es el peronismo unido, movilizado y organizado. Nosotros no subestimamos al rival", declaró a LA GACETA Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante de SMT.
El acto, con retraso
Jaldo está cerca del club, pero avisan que la ruta está colapsada y demorará un poco más. Los organizadores no quieren empezar más allá de las 18.30 por temor a complicaciones climáticas.
Esperan la llegada de Jaldo
Legisladores, concejales y ministros aguardan detrás del escenario. Se pudo divisar a Carlos Najar, Adriana Najar, Eugenio Agüero Gamboa, Marcelo Nazur, entre otros.
Convocatoria multitudinaria
El Club San Antonio de Ranchillos está repleto. En minutos comienza el acto.
Precios Nac&Pop
Ángel, "El Rey del Chori", ofrece el choripán a $5.000. Dice que tiene 100 panes y que tiene previsto venderlos todos.
La previa
Comidas y bebidas por montones, para todos los paladares y a precios populares. Choripanes, sánguches de milanesas, masas, helado, achilata, papas, gaseosas y cervezas, entre otros.
Los militantes empiezan a colmar el lugar
Los militantes peronistas llegan al Club San Antonio de Ranchillos con banderas, bombos, cornetas y pancartas.
Movilización masiva
Miles de militantes se movilizaron en cientos de colectivos hasta el Club San Antonio de Ranchillos, donde Osvaldo Jaldo encabezará el acto del Día de la Lealtad Peronista.