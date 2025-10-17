Jaldo llamó a "llenar las urnas de votos peronistas" el 26 de octubre

Agradeció a los miles de militantes que no pudieron ingresar al predio por la gran concurrencia y convocó a renovar el compromiso en las urnas. “El 26 de octubre Tucumán va a llenar las urnas de votos peronistas, de votos del Frente Tucumán Primero. Hoy hemos demostrado que el peronismo está más vivo que nunca, le guste a quien le guste”, afirmó.