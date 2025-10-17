Secciones
Política

Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”

El mandatario informó que los equipos de Protocolo de la Presidencia y de la Provincia mantuvieron una comunicación para anticipar el eventual arribo del jefe de Estado.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 1 Hs

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió este viernes a la posible llegada del presidente Javier Milei a Tucumán, prevista para mañana en el marco de su campaña nacional rumbo a las elecciones del 26 de octubre. El mandatario provincial informó que los equipos de Protocolo de la Presidencia y de la Provincia mantuvieron una comunicación para anticipar el eventual arribo del jefe de Estado. 

En ese sentido, señaló que el Gobierno provincial aguarda la confirmación oficial de la convocatoria. “Por supuesto que oficialmente vamos a esperar la convocatoria que nos puedan hacer para colaborar con la seguridad, con la que no hay duda que contará el mandatario nacional”, indicó.

El gobernador en uso de licencia destacó la disposición institucional de la Provincia para garantizar el normal desarrollo de la actividad presidencial. “Queremos que el presidente venga y desarrolle su tarea con su espacio político y candidatos, y pueda regresar tranquilamente a Capital Federal”, manifestó.

Finalmente, subrayó el carácter institucional que rige la relación con el Gobierno nacional. “Le daremos toda la seguridad que un presidente, al margen del espacio político, requiere, porque hay que cuidarlo y respetar su investidura”, afirmó Jaldo. Por último, destacó la importancia de mantener la colaboración entre los distintos niveles del Estado en un marco de respeto institucional.

Temas Osvaldo JaldoJavier MileiElecciones 2025
