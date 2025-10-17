Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió este viernes a la posible llegada del presidente Javier Milei a Tucumán, prevista para mañana en el marco de su campaña nacional rumbo a las elecciones del 26 de octubre. El mandatario provincial informó que los equipos de Protocolo de la Presidencia y de la Provincia mantuvieron una comunicación para anticipar el eventual arribo del jefe de Estado.