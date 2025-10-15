Cuerpos entregados por Hamas: Israel identificó a tres rehenes, pero el cuarto no es de un secuestrado

El ejército israelí anunció hoy la identificación de tres rehenes israelíes fallecidos, Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy, cuyos cuerpos fueron recuperados de Gaza. La identificación se realizó en el Instituto Forense Abu Kabir. Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que un cuarto cuerpo entregado por Hamas no corresponde a ninguno de los rehenes secuestrados.
"Después de las pruebas realizadas en el Centro Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado por Hamas a Israel no coincide con el de una persona secuestrada", declararon las FDI. "Hamas debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes muertos", agregaron.
Esta no es la primera vez que Hamas entrega restos que no corresponden a rehenes israelíes. En febrero, ocurrió un incidente similar con el caso de Shiri Bibas.
Secuestrado en un festival de música
Uriel Baruch, de 35 años, fue secuestrado durante el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023. Según los informes, Baruch y un amigo se encontraron con una célula terrorista cerca del cruce de Mefalsim. Su amigo murió en el lugar, y Baruch fue llevado cautivo a Gaza.
"Con gran pesar y profundo dolor anunciamos el regreso del cuerpo de nuestro querido Uriel Baruch, desde la Franja de Gaza, después de casi dos largos años de oración, esperanza y fe", comunicó la familia de Baruch.
Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado cerca del cruce de Erez. Nimrodi, que en ese entonces tenía 18 años, fue secuestrado junto con Ron Sherman y Nik Baizer, quienes, según informes, murieron por error durante un ataque de las FDI. Nimrodi prestaba servicio como suboficial de educación en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT) en Gaza.
"Tamir fue secuestrado cruelmente de su base y asesinado durante el cautiverio de Hamas. Ayer regresó a Israel para su descanso final. No abandonaremos a las familias de los rehenes restantes hasta que el último regrese a casa", declaró la familia de Nimrodi.
Eitan Levy, de 53 años y taxista de Bat Yam, fue asesinado tras dejar a un pasajero en el Kibutz Beeri el 7 de octubre de 2023. Estuvo desaparecido durante más de 40 días antes de que las FDI confirmaran su muerte mientras estaba en cautiverio.
"Con gran pesar y profundo dolor, anunciamos el regreso de nuestro querido Eitan Levy desde la Franja de Gaza después de casi dos largos años", dijo su familia. A Levy le sobreviven su hijo, Shahar, y su hermana, Sigi.
El martes, las FDI anunciaron la identificación de los restos de Guy Iloz, Bipin Joshi y otros dos rehenes, cuyos nombres se mantienen en reserva por solicitud de sus familias.
Guy Iloz resultó herido mientras huía del festival Nova y fue capturado con vida cerca de Tel Gama por miembros de Hamas. Las FDI dijeron que Iloz "falleció a causa de sus heridas tras no recibir tratamiento médico adecuado durante su cautiverio, bajo el mando de Hamas, a los 26 años de edad".
Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años y estudiante de agricultura, fue secuestrado de un refugio en el kibutz Alumim. Las FDI declararon que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses del conflicto, pero su fallecimiento fue confirmado oficialmente solo tras la reciente identificación de sus restos.