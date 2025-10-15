Cuerpos entregados por Hamas: Israel identificó a tres rehenes, pero el cuarto no es de un secuestrado

El ejército israelí anunció hoy la identificación de tres rehenes israelíes fallecidos, Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy, cuyos cuerpos fueron recuperados de Gaza. La identificación se realizó en el Instituto Forense Abu Kabir. Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que un cuarto cuerpo entregado por Hamas no corresponde a ninguno de los rehenes secuestrados.