Franja de Gaza: todo listo para la liberación de rehenes entre Israel y Hamás

El conflicto en Medio Oriente entra en una fase decisiva: Israel y Hamás comenzaron este lunes la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, como parte del acuerdo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y aprobado por el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Acuerdo histórico entre Israel y Hamás
El pacto, anunciado el jueves, contempla la liberación de los últimos 48 rehenes en manos de Hamás, la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos, el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y una retirada parcial de las tropas israelíes.
Entre los 20 rehenes israelíes con vida que serán liberados hay tres argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio. También será entregado el cuerpo de Lior Rufaeff, asesinado durante el ataque del 7 de octubre de 2023.
“Estamos listos para recibirlos de inmediato”, afirmó Netanyahu en un mensaje televisado desde Jerusalén.
Trump viajó a Medio Oriente para celebrar el alto el fuego
El viaje de Trump a la región se produce en un contexto frágil. El acuerdo —promovido por Washington— busca poner fin definitivo a una guerra que comenzó tras el ataque de Hamás a Israel en 2023, que dejó decenas de miles de muertos y a Gaza prácticamente devastada.
Durante su visita, el mandatario estadounidense tiene previsto reunirse con familiares de los rehenes israelíes, dirigirse al Parlamento (Knéset) y participar en una cumbre en Egipto junto al presidente Abdel Fattah el-Sissi y más de 20 líderes árabes.
El objetivo de la cumbre es definir los próximos pasos para la reconstrucción de Gaza y el futuro gobierno del territorio tras el conflicto.
Cómo se preparan los hospitales israelíes para recibir a los rehenes
En Israel, los hospitales se preparan para recibir a los liberados tras meses de cautiverio.
“Tiene que ser como una casa”, dijo un vocero médico al describir las condiciones que se están organizando para garantizar una recepción cálida y segura a las víctimas del secuestro.
Un alto el fuego frágil
Trump aseguró que el alto el fuego “se mantendrá porque la gente está cansada de la guerra”, y expresó su esperanza de que el proceso marque el inicio de una nueva etapa de estabilidad en Oriente Medio.
El presidente republicano también adelantó su intención de revivir los Acuerdos de Abraham, con el objetivo de normalizar relaciones entre Israel y Arabia Saudí, lo que podría redefinir el mapa diplomático de la región.
Sin embargo, persisten dudas sobre el futuro político de Gaza, la exigencia israelí de desarmar a Hamás y la posibilidad de que Tel Aviv retome las operaciones militares si el grupo islamista incumple los términos del acuerdo.
“Hamás accedió al trato sólo cuando sintió que tenía la espada en el cuello, y todavía está en su cuello”, advirtió Netanyahu.
Tropas de EE.UU. llegan a Israel para supervisar el alto el fuego
En paralelo, tropas estadounidenses arribaron a Israel para colaborar con la supervisión del alto el fuego y garantizar la implementación del acuerdo.
Trump calificó este momento como “una oportunidad única para transformar Oriente Medio” y señaló que su gobierno trabajará “sin descanso” para consolidar la paz.