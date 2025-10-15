La "Ley Mosaica" y el valor de los restos mortales en los intercambios entre Israel y Hamas

"Es crucial para el judaísmo"

La recuperación de cuerpos completos o incluso partes de ellos es crucial en el judaísmo. No ser enterrado íntegramente se considera una aflicción, ya que impide la preparación adecuada para la llegada del Mesías y la resurrección. De ahí la labor de organizaciones como Zaka, que recolectan restos humanos tras atentados en Israel, buscando asegurar un entierro apropiado. La referencia bíblica de Ezequiel 29:5 ("Te abandonaré a tu suerte en el desierto y no serás recogido ni enterrado") ilustra la severidad de esta idea.