Israel y Hamas: "Trump se volvió el garante del cumplimiento de este acuerdo"

Consultada sobre por qué las partes aceptaron ahora la propuesta, Fabani fue contundente. “Hay una presión internacional que no existió en otros momentos. Desde las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, hasta la ola de reconocimientos al Estado palestino, incluso por parte de países del G7. A esto se suma la presión interna en Israel de las familias de rehenes y la situación insostenible en Gaza. Todo eso generó un contexto propicio para el acuerdo”.