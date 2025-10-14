Júbilo y dolor en el regreso de cautivos israelíes y palestinos

Abrumados por la alegría, una marea humana los recibió tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Algunos hacían la señal de la victoria y otros tenían dificultades para caminar, pero todos fueron recibidos por una multitud tan numerosa que les costó bajar del colectivo que los trajo desde las cárceles israelíes hasta la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada.