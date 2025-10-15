Horóscopo chino 2026: la fuerte advertencia de Ludovica Squirru para todos los signos

Squirru advierte que este nuevo ciclo no dará lugar a la pasividad: el Caballo de Fuego impulsará la acción, la independencia y el deseo de romper estructuras. Sin embargo, también advierte sobre el riesgo del exceso, la impulsividad y los conflictos que podrían surgir si no se canaliza adecuadamente esa energía ardiente. En su visión, el 2026 será un año clave para aprender a equilibrar el ímpetu con la sabiduría y para reconstruir, desde el caos, nuevas formas de convivencia y propósito.