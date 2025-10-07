Horóscopo chino: estos signos recibirán importantes noticias laborales y personales en octubre

Apenas iniciado octubre, hay signos que corren con suerte con la energía de los astros que fluye a su favor. Este último tramo del año, advierte el horóscopo chino, será un período de renovación y crecimiento que potenciará a algunos animales del zoo zodiacal, que se encontrarán con grandes anuncios durante este mes.
En el Año de la Serpiente de Madera, octubre es un mes de cierres y de aperturas, donde los signos dejarán atrás algunas etapas para enfocarse en los objetivos que hace tiempo les entusiasman. Los animales del zoo zodiacal se encuentran con un panorama favorable con avisos inesperados que cambiarán el rumbo de su destino.
Los signos que recibirán grandes noticias en octubre
El Caballo
El Caballo será uno de esos signos que tiene preparados grandes avisos para esta ocasión. Esta etapa será de expansión tanto en los vínculos como en lo profesional. Un viaje, una alianza o un proyecto inesperado se presentarán por este tiempo si es que los nacidos bajo este signo se animan a salir de su zona de confort.
El Búalo
El Búfalo se verá envuelto en un período de estabilidad y de propuestas importantes que requerirán de decisiones de gran peso también. Según las predicciones, este signo necesitará de claridad mental para enfrentar esos ascensos, contratos o reconciliaciones afectivas que este animal no se esperaba. La energía del mes refuerza su naturaleza paciente y perseverante.
El Gallo
El Gallo, por su parte, recibirá grandes noticias en el ámbito económico. Los vientos soplarán a favor de los nacidos bajo este signo que podrán recuperar sus finanzas estancadas para reactivarse y encontrar las recompensas antes de este fin de mes. La disciplina usual del Gallo será clave para ver resultados tangibles.
La Cabra
La Cabra es otro signo que también se encontrará en la corriente de la prosperidad financiera, esta vez por un pago que finalmente llega, una negociación inesperada o un nuevo trabajo que renovará su situación y será el impulso necesario para crecer.
El Cerdo
El Cerdo se asombrará con los grandes anuncios de octubre que vienen acompañados de armonía emocional y abundancia. Gracias a su carácter optimista y generoso, este animal del zoo atraerá oportunidades sin demasiado esfuerzo. Es uno de los signos más favorecidos del ciclo lunar.
La Rata
Por último, para la Rata octubre será un mes de anuncios aliviadores, donde verá resolverse temas que la tenían preocupada. Este período se asocia con la estabilidad material y soluciones concretas en lo laboral o económico.