Horóscopo chino 2026: lo que cada signo debe saber antes de la llegada del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Entramos en el último tramo del 2025, donde las incertidumbres empiezan a tener respuestas, nuestros proyectos concluyen y a la vez nos preparamos para un nuevo ciclo. Poco falta para el 2026, donde la Serpiente de Madera dará lugar al Caballo de Fuego, un animal que marca un período de pasión, acción y cambios repentinos para el que, según la astróloga Ludovica Squirru, habrá que alistarse.