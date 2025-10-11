Horóscopo chino: los siete signos que tendrán menos suerte en 2026, según Ludovica Squirru

En su nuevo libro, la reconocida astróloga no solo revela los designios astrales favorables, sino que también señala a aquellos representantes del zodiaco que, por la compleja interacción de los elementos y energías del año 2026, podrían enfrentar un periodo de menor suerte o más obstáculos. Conocer estas previsiones se vuelve clave para que quienes se encuentren en esta lista puedan prepararse de antemano, fortalecer su espíritu y tomar decisiones informadas para mitigar cualquier adversidad que el destino les presente.