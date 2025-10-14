Horóscopo chino: cuáles son los tres signos que vivirán cambios favorables esta semana

El conejo pasará buenos momentos con la familia y en el trabajo en los que destacará la armonía. Habrá energías positivas que habilitará la resolución de malentendidos. El trabajo de las semanas pasadas empezará a dar resultado. Será crucial mantener la calma para enfocarse en los proyectos y los pasos que hay que dar próximamente para que todo salga bien. El consejo de los expertos es escuchar más y buscar tener una comunicación clara, porque será la herramienta más adecuada en este caso.