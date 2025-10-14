Horóscopo chino: cuáles son los tres signos que vivirán cambios favorables esta semana

Desde principios de esta semana se activaron las buenas energías en particular para tres signos del horóscopo chino. Hasta el 19 de octubre, tres animales serán beneficiados por hechos que marcarán un punto de inflexión. Las influencias astrales atraerán transformaciones positivas, abrirán nuevos caminos y ofrecerán oportunidades que hasta hace no mucho tiempo parecían inalcanzables.
Quienes sepan adaptarse al cambio serán los más favorecidos. Actuar en consecuencia de lo que se espera, ser flexibles y determinados es fundamental para dar pasos y avanzar. La suerte hará su parte, pero cada signo deberá poner lo mejor de sí mismo y predisponerse a actuar de manera que todo se acomode.
El crecimiento personal será posible durante esta semana. También habrá grandes avances en el plano laboral y, por ende, en el económico. Mantener la mente abierta y dar pasos adecuados para que todo fluya alrededor también será importante.
Signos del horóscopo chino que recibirán buenas noticias
La semana no estará libre de desafíos, pero cada signo deberá responder con entereza a la confusión y los desacuerdos para lograr el equilibrio espiritual. Esto será necesario para recibir las buenas noticias. Los maestros del Feng Shui recomiendan no negarse a lo que está sucediendo, aprender a navegar con ello y aceptar el cambio con humildad.
Conejo
El conejo pasará buenos momentos con la familia y en el trabajo en los que destacará la armonía. Habrá energías positivas que habilitará la resolución de malentendidos. El trabajo de las semanas pasadas empezará a dar resultado. Será crucial mantener la calma para enfocarse en los proyectos y los pasos que hay que dar próximamente para que todo salga bien. El consejo de los expertos es escuchar más y buscar tener una comunicación clara, porque será la herramienta más adecuada en este caso.
Tigre
El tigre atravesará días en los que finalmente llegará el reconocimiento que esperaba. Transcurrida esa etapa, habrá oportunidades inesperadas que podrán aprovecharse. Los tigres destacarán en el trabajo, cumplirán metas y harán tratos que esperaban hacer desde hace un tiempo. La mente debe estar a pleno sin ser invadida por pensamientos intrusivos para tomar decisiones rápidas fundamentales que abrirán caminos. El consejo de los expertos es confiar en la intuición y evitar dar pasos solo por impulso.
Cerdo
El cerdo en el horóscopo chino también recibirá las buenas nuevas en estos días y estarán relacionadas a dos aspectos: el económico y el emocional. Los próximos días abrirán nuevas oportunidades y darán inicio a la resolución de viejos conflictos. Será un período ideal para planificar a futuro y aprovechar las energías favorables para consolidar proyectos y relaciones. El consejo de los expertos es aceptar cambios con humildad y aprender de cada experiencia que se atraviesa.