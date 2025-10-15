Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

El procesamiento por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita, no le dejó otra alternativa a la legisladora Sandra Figueroa que pedir licencia en la Cámara para preparar su defensa ante la formalización de las acusaciones de parte de la Justicia Federal. El permiso formal se dio a conocer el pasado lunes, pero la nota fue enviada a Sergio Mansilla -a cargo del Poder Legislativo- el jueves 9, un día después de que se notificó a la Cámara la determinación que tomó el juez federal José Manuel Díaz Vélez, en base a la investigación del fiscal Rafael Vehils Ruiz.