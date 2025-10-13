Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Según esta teoría y en base a las pruebas recabadas, Campos y Figueroa “conforman el ‘sostén estructural del grupo’, dentro del cual se encuentran otros actores como Giménez, Loru, Barrionuevo y Roldán. Los beneficios mutuos y el enriquecimiento continuado se evidencian en los decretos y contrataciones a favor de Giménez Consulting Group, que dan cuenta de un circuito de legitimación y reciclado de recursos que favorece a integrantes de la asociación”, expuso el juez. Y agregó: “el vínculo entre los imputados, surgido de las conversaciones filtradas, funcionarios públicos que cumplen rol de operadores económicos y el flujo de beneficios obtenidos, evidencian una asociación ilícita con finalidad criminal múltiple”.