Secciones
Política

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

La parlamentaria, junto a su marido, el destituido intendente de la ciudad, "Pato" Campos, están procesados en una causa por presunto lavado de activos.

Sandra Figueroa Sandra Figueroa FOTO TOMADA DE FACEBOOK.COM/SANDRA-FIGUEROA-LEGISLADORA
Hace 1 Hs

La legisladora Sandra Figueroa hizo formal su pedido de licencia como legisladora, para enfocarse en su defensa, en la causa que la tiene procesada por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita.

En la nota que presentó ante la presidencia de la Legislatura, Figueroa sostuvo su pedido "en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados a la causa que investiga la Justicia Federal, pudiendo así abocarme a mi defensa y colaborar con el proceso judicial para aclarar mi situación de manera transparente".

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

La Justicia Federal formalizó la semana pasada el procesamiento de Luis Campos y Figueroa por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. En el fallo, el juez federal José Manuel Díaz Vélez también procesó por los mismos delitos a José Roldán (ex secretario de Hacienda), Pablo Barrionuevo (ex secretario de Acción y Desarrollo Social), José Albano Loru (ex concejal) y Roque “Chipi” Giménez (empresario). A los seis se les trabó sendos embargos que totalizan $1.400 millones. 

Contra el matrimonio Campos-Figueroa no se tomaron medidas privativas de la libertad, pero se le impide salir de la provincia y del país sin autorización.

La investigación del caso Alberdi

A partir de la investigación que lidera el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, el juez consideró que existen pruebas suficientes de que los imputados integraban una presunta banda criminal que operaba desde el municipio y resolvió la imputación de seis de los protagonistas en una resolución de más de 150 páginas.

Según esta teoría y en base a las pruebas recabadas, Campos y Figueroa “conforman el ‘sostén estructural del grupo’, dentro del cual se encuentran otros actores como Giménez, Loru, Barrionuevo y Roldán. Los beneficios mutuos y el enriquecimiento continuado se evidencian en los decretos y contrataciones a favor de Giménez Consulting Group, que dan cuenta de un circuito de legitimación y reciclado de recursos que favorece a integrantes de la asociación”, expuso el juez. Y agregó: “el vínculo entre los imputados, surgido de las conversaciones filtradas, funcionarios públicos que cumplen rol de operadores económicos y el flujo de beneficios obtenidos, evidencian una asociación ilícita con finalidad criminal múltiple”.

En Alberdi, los vecinos irán a las urnas el próximo domingo 26 para elegir intendente y 10 concejales como consecuencia de la intervención que dispuso el gobernador Osvaldo Jaldo -vía DNU- el 9 de junio y fue ratificada por el Poder Legislativo. 

Temas Juan Bautista AlberdiLuis CamposSandra Figueroa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

Causa Alberdi: pidieron la suspensión de Sandra Figueroa tras el procesamiento

Causa Alberdi: pidieron la suspensión de Sandra Figueroa tras el procesamiento

Lo más popular
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
1

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
2

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
3

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez
6

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Más Noticias
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Hoy no habrá actividad en la Universidad Tecnológica Nacional

Hoy no habrá actividad en la Universidad Tecnológica Nacional

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

La UCR le gana a la “década infame”

La UCR le gana a la “década infame”

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Comentarios